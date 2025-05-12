新竹成為銀行布局新戰場 存款餘額躍居第六都

新竹成為銀行業爭相布局的新戰場。根據金管會公布至2024年12月底止，臺閩地區本國銀行存款餘額最高的前五名分別是：台北市、新北市、台中市、高雄市及桃園市。而新竹市加計新竹縣的存款餘額達3.19兆元新台幣，高於台南市加台南縣的金額，換言之，新竹市、縣的存款餘額躍居第六都，其金融經濟活動的活躍程度不容小覷。

以台灣資產規模前三大金控國泰金（2882）、富邦金（2881）和中信金（2891）在新竹的布點來看，中信銀旗下中信銀在新竹市及新竹縣的布點最多，合計有8個分行點，而國泰銀行有5個，北富銀則只有4個。

北富邦銀行「竹科分行」今年元月喬遷開幕，2024年北富銀竹科分行資產管理規模（AUM）增長超過三成，凸顯該地區巨大的經營潛力。新分行點新增設保管箱及私人銀行「富御恒傳」貴賓中心，致力打造為竹科地區旗艦分行。

而中國信託銀行上周宣布，位於新竹市關埔重劃區的新分行正式開幕；中信銀行表示，關埔分行位於重劃區核心地段，鄰近竹科、住宅商圈與主要交通樞紐，地理優勢明顯。為滿足當地多元客群需求，該分行特別推出周六上午9點至下午3點30分的假日預約制理財服務，並設置親子互動區，提供家庭友善金融體驗，打造少見的創新型分行模式。

新竹金融版圖快速擴張，反映整體金融業對當地長期成長潛力的高度重視。隨著人口結構年輕化、科技與生活機能同步發展，銀行業者紛紛調整據點策略，朝向兼具實體創新與數位整合的方向轉型。