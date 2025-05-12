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台幣急升避險成本增 蔡宏圖：匯價在合理價位 不須過度解讀中短期波動

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
蔡宏圖今日出席台灣大學企業法治創新研究中心開幕典禮，活動前接受媒體訪問。記者林莉／攝影
蔡宏圖今日出席台灣大學企業法治創新研究中心開幕典禮，活動前接受媒體訪問。記者林莉／攝影

新台幣兌美元日前急升超過2元，引發市場對壽險業避險成本上升的關注。國泰金控董事長蔡宏圖今日表示，國泰人壽早在4月底已結算，雖然避險費用有所增加，但截至4月底，國壽淨值比約8%、資本適足率（RBC）超過300%，整體財務結構穩健，短期匯率波動可控。

蔡宏圖今日出席台灣大學企業法治創新研究中心開幕典禮，活動前受媒體訪問，他表示，這次匯率波動與市場對關稅政策的預期有關。

針對風險控管，蔡宏圖指出，國泰人壽一向有固定執行匯率避險，並會每月持續調整部位，另外也有準備金機制，可透過會計處理方式，降低市場劇烈變動對財報帶來的短期衝擊。

對於新台幣走勢，他表示，從長期來看，新台幣多在27.5至34元區間震盪，目前匯價仍在合理區間，不需過度解讀中短期波動。

談及外界關注的美國關稅政策是否影響台灣經濟，蔡宏圖表示，川普時期政策並非針對台灣，而是以美國本身利益為出發點。

蔡宏圖表示，目前仍在談判階段，實際政策結果尚待觀察，若未來出現具體協議，才可能對匯率與市場形成較明確的方向。

台幣匯率 國泰人壽 蔡宏圖

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