新台幣匯率5月初暴力升值衝擊壽險業？國泰金董事長蔡宏圖這麼說

新台幣匯率5月初上演「暴力升值」戲碼，對於壽險業產生的影響，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖12日指出，過去十多年以來，新台幣對美元匯率都在27.5至33元之間，這次也沒有超過這個範圍，雖然這波升值造成壽險公司的避險費用調高，但這只是一時的，中長期來看沒有問題。

蔡宏圖強調，新台幣匯率長久以來都是波動的，只是波動幅度和時間的差別；壽險業過去因為國內沒有足夠的投資對象，很多都是投資在國外，會有避險需求，也有在做傳統避險、替代避險等，這次因為美國關稅問題引起市場恐慌，5月初新台幣匯率連兩天升值快2元，造成避險費用調高，市場對進出口廠商未來營運產生疑慮，進一步帶動股票市場波動，過了那幾天以後，現在又回到30元左右。

身為台灣大學法律系「傑出校友」的蔡宏圖，今天出席台灣大學企業法制創新研究中心開幕儀式，他在會前受訪時表示，匯率對壽險業很重要，但壽險公司的是長期資金，對匯率的看法也是長期，翻翻過去歷史，過去十多年以來，新台幣對美元匯率約在27.5至33元之間，這次也沒有超過這個範圍，對壽險公司而言，避險是一定要做的事，避險費用當然會增加很多，但這是一時，中長期來看沒有問題。

他說，美國關稅談判結論一定會影響匯率波動，結果現在還不知道，就繼續看下去吧。

蔡宏圖表示，美國總統川普政策不是針對台灣，主要是為了美國，對於全球其他國家都有類似做法，但最終談判結果會有什麼結論目前不清楚，要看看未來幾天，美中談判是否有進展與具體協議。

身為壽險龍頭，國泰人壽面對匯率波動是否有因應對策，蔡宏圖表示，4月底數據已經結算，避險費用確實會增加，每個公司都一樣，但4月底國泰人壽淨值比還有8%、RBC還有300%以上，避險是每個月都要做的事，費用也會波動，「我們有準備金可以做會計上的處理，目前為止足以因應」。