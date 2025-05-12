央行盯行庫 續降10大建商放款

據了解，中央銀行下指令要求八大公股行庫的前十大建商放款餘額必須降低，財政部國庫署已要求八大行庫每月填「報表」，回報前十大建商集團的放款水位減少情況。

知情人士指出，央行的總量管制（土建融和房貸占全體放款金額的比率），對不同規模的銀行有不同管理方式，針對中小型的銀行，央行大致要求餘額不可再增加，以及比率必須降至百分之卅五以下，但是對於大型行庫，則進一步要求前十大建商的放款餘額必須持續降低。儘管央行總裁楊金龍上周在立院備詢時說，會思考調整總量管制，但知情人士說，央行頂多把房貸排除在外，但建商的土建融放款仍會總量管制，尤其是十大建商放款。

至於前十大建商的名單，行庫高層指出，根據央行及財政部的要求，是要各行庫盤點各自的土建融案量的前十大，因此未必是市場的前十大建商。

先前曾有行庫建議應該看放款減掉存款後的「淨曝險」，但央行堅持要放款餘額下降，這項政策也衝擊行庫的存款業務量，因為前十大建商多數是銀行的存款大戶，以往多是行庫調度存款的鎖定對象，如今行庫必須砍大型建商的放款，因此建商存在行庫的存款也被建商收回使用。

至於行庫想找壽險公司調度存款近來也遇到困難，因為壽險公司卡在保戶解約潮，被迫動用手上的存款，導致行庫在存款資金調度上更吃緊。行庫主管說，國內房市旺了廿年，大型建商的口袋老早賺飽，因此撐得下去，倒楣的變成銀行。