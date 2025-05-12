創業之星選秀 快來報名／開發資本助新創邁向國際

凱基金控（2883）集團旗下中華開發資本表示，身為台灣新創推手與創投產業領航者，將持續以跨境及跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻性的新創團隊，加速台灣創新生態系升級，協助優秀新創企業在充滿挑戰的環境中穩健成長。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

中華開發資本表示，「永續發展」與「人工智慧」已是新創產業極具潛力的兩大方向，從綠色能源、循環經濟到ESG實踐，以及AI在製造、醫療、金融領域的深度應用，每一個領域都蘊藏著顛覆與成長的巨大機會。

中華開發資本超前部署，包括跨足東北亞市場、聚焦移動互聯網、數位轉型、人工智慧、區塊鏈與綠色科技領域的中華開發跨境創新基金，以及以美國矽谷IC設計為重點，搭建國際深科技創投與台灣產業間橋梁的水木開發半導體基金。這些布局不僅擴展新創企業的國際視野，也強化台灣在全球創新版圖中的競爭力。

當前全球經濟不穩、資本市場震盪、地緣政治風險升高的局勢中，新創企業面臨前所未有的挑戰與機會。中華開發資本認為，唯有靈活整合資源、掌握政策機會、厚植國際視野與堅定長期價值導向，才能讓新創團隊在動盪中逆勢而上，開創出更大的成就與影響力。

透過策略投資、產業鏈結與深度輔導，中華開發資本持續為新創企業注入關鍵動能，協助其在激烈的國際競局中攻占一席之地。

中華開發資本並呼籲創業者，應以市場需求為核心，將技術創新落實於真實應用場景中，並以公司治理與透明管理機制，建立永續成長的基礎，而勇於挑戰國際市場、鍛鍊跨境經營能力，則是新創企業勝出的關鍵。

未來中華開發資本將持續深化投資布局、擴展全球網絡、強化策略合作，以完整的支持體系，陪伴新創企業從早期育成到國際擴展，攜手打造台灣成為全球創新與永續發展的重要樞紐。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。