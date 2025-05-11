獨／十大建商放款列央行對行庫總量管制指標 財部按月管考

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行下指令公股行庫總量管制瞄準十大建商，水位減降程度財部按月管考。記者許正宏／攝影
央行下指令公股行庫總量管制瞄準十大建商，水位減降程度財部按月管考。記者許正宏／攝影

據了解，由於央行下達指令，八大行庫的前十大建商放款餘額必須降低，財政部已由國庫署出面要求八大行庫每月填具「報表」，回報前十大建商集團的放款水位減少情況。

知情人士指出，央行的總量管制，對大小銀行也有不同的管理方式，其中對於中小型的銀行，央行大致是要求「餘額不可再增加」，以及「比率必須降至35%以下」，但對於大型行庫則更進一步要求對於「前十大建商的放款餘額必須持續降低。」儘管央行總裁楊金龍上周在立院表達會思考調整總量管制，但知情人士指出，頂多把房貸排除在外，但建商的土建融放款仍會進行總量管制，尤其是十大建商放款。

這道由央行所下的指令，現在由財政部加強管考，每個月都要求八大行庫填具「報表」回報財政部。至於前十大建商的名單，以591租屋網的新建案統計為例，寶佳、興富發、富宇、國泰、元利、中悅、遠雄、愛山林、聯聚、豐邑等建商名列前十大，不過該前十大名單未必就是各大行庫的「前十大」，行庫高層指出，央行及財政部的要求，是要各大行庫去盤點各自的土建融案量的前十大。

先前曾有行庫建議應該看放款減掉存款之後的「淨曝險」，不過央行堅持要放款餘額下降，該政策也使行庫的存款業務量受到相當大的影響；因為這些前十大建商，有很多都是銀行的「存款大戶」，以寶佳集團為例，寶佳向來是多家行庫調度存款的主力對象，有時一調度起來數百億存款挹注行庫流動性，在過去這是經常有的事。然而，現在由於行庫必須砍大型建商的放款，因此，原本建商存在行庫的存款現在也被建商收回使用了。

而行庫接下來找壽險公司調度存款，但近來也有困難，因為壽險公司卡在保戶解約潮，自己也得動用手上的存款，這也使行庫在存款資金調度上更為吃緊。也因此，行庫主管指出，先前國內房市旺了20年，大型建商的口袋老早賺飽，實力也夠深，還撐得下去，但倒楣的變成銀行。

另一個慘況則是都更危老。據了解，雖然銀行法把72條之2排除了都更危老在計算範圍之列，「但央行的總量管制卻沒有排除」，這也使都更危老的承作仍受到衝擊，尤其是沒有建商背景的「自主更新戶」更因為勢單力薄現在乾脆放棄。

央行下指令公股行庫總量管制瞄準十大建商，水位減降程度財部按月管考。圖／聯合報系資料照片
央行下指令公股行庫總量管制瞄準十大建商，水位減降程度財部按月管考。圖／聯合報系資料照片

央行 建商 財政部

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