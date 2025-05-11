銀行壓測來了！台幣強升未加壓 金管會說是這原因

5月至今台幣強升了逾5%，在金管會給銀行業的公版壓力測試中，卻未見調整美元對台幣的匯率變動因子，仍維持過往輕微、嚴重情境，各升貶變動5%與10%的測試，為何「強台幣」不做再加壓？

金管會官員說，這次並未調整匯率變動因子，是因為「一瞬間因子」是屬太極端的變動，金管會在乎的是國內外重要經濟變數，並考量可能會影響中長期經濟情勢，如川普關稅戰、房市等。

加壓情境測試是需合理範圍，不能因為一瞬間的變動，就拼命加壓，這樣是沒有意義的。

事實上，各銀行每年都會自己做壓力測試，「公版」會比各銀行設定情境要嚴格，是衡酌整體國內外經濟情勢考量，以了解各銀行資本結構是否足以因應外在嚴峻風險挑戰。

這次「公版」壓測的市場風險因子，對利率、股票、匯率與商品都維持2023年版本，僅單獨將「黃金」拉出來，輕微、嚴重測試情境，是金價各變動15%和30%時，對銀行資本衝擊。