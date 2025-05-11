獨／川普考題入列！金管會壓測升級 盯銀行陸曝險、房市

金管會上周二（6日）發出銀行業壓力測試考卷，與兩年前的公版版本有兩大差異，一、首度新增對陸曝險加壓，二、加重對國內不動產擔保品下跌模擬測試，此舉對曝陸曝險及不動產集中度較高者，測試壓力加重，未過關者，將讓大股東臨增資壓力。

金管會官員說，增加加壓情境主要是看國內外的重要經濟變動因子，包括川普關稅戰引發中美貿易戰，及房市價量波動等，藉此做加壓模擬測試，以了解各銀行在面臨嚴峻挑戰時，資本是否足以承擔風險。

這也是金管會將川普關稅戰衝擊，首度納入銀行業的壓力測試中。金管會每兩年都會做一次「公版」壓力測試，前一次2023年是「升息風暴」，2025年則是「川普海嘯」。

2023年當年有3家銀行沒過關，這次情境測試增加大陸也更加壓房市，是否會讓沒過關者的銀行家數變多，已受市場矚目。

「壓力測試」猶如金管會給銀行業的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境下，各銀行資本適足率、槓桿比是否仍可維持在法定標準上，讓各銀行自我檢視，當面對嚴峻挑戰時，風險抵禦能力是否足夠。

銀行業法定資本要求是普通股、第一類和資本適足率都需各維持7%、8.5%及10.5%，槓桿比則需維持3%。

金管會要求各銀行需以2024年底資本適足相關數據為計算基礎，計算壓力情境下的資本適足率和槓桿比率。其中六家系統性重要銀行（D-SIBs）需做兩年期壓力測試，7月底前交卷，測試結果未合格者，也需同步提報因應措施。

以過往來看，各銀行多以增資、或是發行債務性資本工具等資本強化方案做因應，大股東將面臨增資壓力。

今年國銀模擬考，與前一版本有兩大差異，一、新增對大陸曝險違約率測試：依國銀曝險對象適用的國際信評結果，輕微、嚴重情境是，第一年國際評等各下降3個與4個等級，第二年則僅各回升1個等級時，銀行違約率狀況。

二、國內不動產擔保品下跌幅度加劇，如第一年最嚴重情境是，全國不動產擔保品年減31%較兩年前加壓了一倍，其中台北、台中、高雄市均加壓15個百分點，各年減35%、34%和41%。

其他總體經濟指標，包括國內外經濟成長率、失業率、利率水準等，則調整了歐美、中港、日本與新南向國家的經濟成長率，國內部分均與前兩年相同。