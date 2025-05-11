遠雄人壽傳富美樂帝美元保單 助力樂活退休生活

長壽時代到來，遠雄人壽（5859）全新推出「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，不只是一張保單，更是一份資產安全帳戶，結合保險保障與資產累積，協助民眾穩健配置美元資產，享有從容不迫的樂活退休生活。

遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」以美元計價，有助分散單一幣別的匯率風險，在面對其他海外需求時，可多一筆穩定且能掌控的資產。此外，當宣告利率大於預定利率時，還有機會享有「增值回饋分享金」，可選擇用來抵繳保費，或是現金給付、儲存生息，也能將回饋金再投入購買增額繳清保險金額，進一步放大保障規模；保單同時提供壽險保障，身故保險金能選擇一次提領或分期定期給付，為家人留下一份持續的愛與依靠。遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」兼具高倍數壽險保障及資產累積功能，協助家庭補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞。

舉例來說，42歲林媽媽投保6年期遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額23萬美元，實際年繳保險費8,949美元，6年共繳53,694美元，假設宣告利率維持4.32%不變，且每年增值回饋分享金皆選擇「購買增額繳清保險金額」，林媽媽65歲時，保單現金價值可突破103,786美元，到了75歲，更上看143,023美元以上，遠高於保險費繳納總額。

遠雄人壽表示，在壽命延長、生活成本節節升高的今日，運用「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，不僅能建立專屬的資產堡壘，提前打造高齡時代的財務安全網，也能將財富有計畫地傳承給下一代，讓愛更有溫度，守護最愛的家人。