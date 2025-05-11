快訊

美元資產爆賣壓 預示長期資金轉移已啟動

香燈腳創新高近33萬人！白沙屯媽祖進香圓滿落幕 2025年新紀錄一次看

遠雄人壽傳富美樂帝美元保單 助力樂活退休生活

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

長壽時代到來，遠雄人壽（5859）全新推出「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，不只是一張保單，更是一份資產安全帳戶，結合保險保障與資產累積，協助民眾穩健配置美元資產，享有從容不迫的樂活退休生活。

遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」以美元計價，有助分散單一幣別的匯率風險，在面對其他海外需求時，可多一筆穩定且能掌控的資產。此外，當宣告利率大於預定利率時，還有機會享有「增值回饋分享金」，可選擇用來抵繳保費，或是現金給付、儲存生息，也能將回饋金再投入購買增額繳清保險金額，進一步放大保障規模；保單同時提供壽險保障，身故保險金能選擇一次提領或分期定期給付，為家人留下一份持續的愛與依靠。遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」兼具高倍數壽險保障及資產累積功能，協助家庭補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞。

舉例來說，42歲林媽媽投保6年期遠雄人壽「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額23萬美元，實際年繳保險費8,949美元，6年共繳53,694美元，假設宣告利率維持4.32%不變，且每年增值回饋分享金皆選擇「購買增額繳清保險金額」，林媽媽65歲時，保單現金價值可突破103,786美元，到了75歲，更上看143,023美元以上，遠高於保險費繳納總額。

遠雄人壽表示，在壽命延長、生活成本節節升高的今日，運用「傳富美樂帝美元利率變動型終身壽險」，不僅能建立專屬的資產堡壘，提前打造高齡時代的財務安全網，也能將財富有計畫地傳承給下一代，讓愛更有溫度，守護最愛的家人。

保險金 壽險 遠雄人壽

延伸閱讀

服務職場媽媽 合庫人壽安心守護計劃提供免費喘息服務

遠雄人壽倡導年輕世代建立保險觀念 掌握三大基本保障

台幣暴力升值 壽險高層：業界恐面臨三大嚴峻挑戰

獨／台幣暴升風暴襲來 金管會急召三大壽險

相關新聞

銀行壓測來了！台幣強升未加壓 金管會說是這原因

5月至今台幣強升了逾5%，在金管會給銀行業的公版壓力測試中，卻未見調整美元對台幣的匯率變動因子，仍維持過往輕微、嚴重情境...

獨／川普考題入列！金管會壓測升級 盯銀行陸曝險、房市

金管會上周二（6日）發出銀行業壓力測試考卷，與兩年前的公版版本有兩大差異，一、首度新增對陸曝險加壓，二、加重對國內不動產...

創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

據金管會截至2025年3月底統計，金融三業對陸曝險8,945.7億元，一舉跌破9,000億元關卡，寫有該統計來的新低，年...

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

這波新台幣匯價從32元一度急升至升破30元大關，受災最慘重的莫過於壽險業者。即使中央銀行上周出手，力守匯價回到30元大關之上，但對壽險業者而言，未來的路仍非常艱辛，最主要的壓力仍在於新台幣匯價的考驗，其中一個重要的觀察點，就是NDF（無本金交割遠期外匯）的價格。

匯市最前線／台幣穩守30字頭

國內匯市5月初歷經一波「史詩級升值」後，近日盤勢逐步恢復常態；新台幣匯率上周五（9日）貶值0.5分，以30.308元作收...

服務職場媽媽 合庫人壽安心守護計劃提供免費喘息服務

合庫人壽適逢成立15周年，為服務有照護壓力的職場媽媽，而推出「安心守護計劃」，提供15小時免費彈性的「喘息服務」，以及「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。