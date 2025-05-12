分紅保單火熱！七壽險搶進 有利接軌IFRS 17及TW-ICS

分紅保單市場競爭進入白熱化，如今已有七家壽險公司加入市場，除了因為前一波利變型保單宣告利率調升速度不如美債，導致銷售下滑，開始有業界回頭賣分紅保單吸引市場目光，最關鍵原因，在分紅保單有利增加CSM（合約服務邊際），對於接軌相當有利。

包括凱基人壽、台新人壽都表示，紅保單有利增加CSM，讓獲利來源更加多元。台新人壽總經理戴朝暉日前於法說會上指出，台新人壽之所以推出首張分紅保單，除了觀察到整個市場的需求，對於客戶來說，透過分紅的方式將台新人壽的經營成果部分與客戶共享，享受到台新人壽的經營績效，同時，分紅保單有利於未來接軌IFRS 17及TW-ICS（新一代清償能力制度），可有效地進行資產負債管理與利率風險的管理。

英式分紅保單vs.美式分紅保單

除了先前的保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽外，凱基人壽及台灣人壽在今年4月陸續開賣，台新人壽則在5月正式宣告進軍分紅保單市場，讓市場再掀高潮。

分紅保單曾於十幾年前風靡台灣，但2008年金融海嘯時期，由於分紅保單放較多部位在股票，當股票市場出現劇烈震盪時，原本保險公司承諾的分紅減少甚至不分紅，引發後續爭議，壽險業陸續退出分紅保單市場，後來僅剩保誠人壽持續銷售。

直到富邦人壽在2023年重返分紅保單市場，除了誕生百億神單，且受惠於分紅型商品成長，帶動2024年初年度保費年增幅16.5%，總保費收入年增12.5%，均優於業界平均。法國巴黎人壽同樣於2023年底推出首張分紅保單；安達人壽則自2024年起推出多張美元分紅終身壽險保單；凱基人壽及台灣人壽在今年4月陸續開賣。

最新加入戰局的台新人壽更是將要保人紅利分配率訂在85%，與台灣人壽並列最高，且其各年度內部報酬率（IRR），若以持有保單滿10年來計算，也比同業多出0.1％，引發市場討論度。

戴朝暉日前在台新金控（2887）法說會上透露，台新人壽之所以推出首張分紅保單，除了觀察到整個市場的需求，對於客戶來說，透過分紅的方式將台新人壽的經營成果部分與客戶共享，享受到台新人壽的經營績效，同時，分紅保單有利於未來接軌IFRS 17及TW-ICS，可有效地進行資產負債管理與利率風險的管理。

凱基人壽指出重返分紅保單市場，有兩大考量，第一為市場需求強勁，第二則是凱基人壽更名前為中國人壽，曾於2003年推出國內第一張分紅保單，而因應接軌，多了分紅保單也有利增加CSM，讓獲利來源更加多元。