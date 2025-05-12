台灣產險市場去年保費前十大出爐 富邦產險市占穩居龍頭

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣產險市場去年保費前十大出爐，由富邦產險以23.77%市占率居冠。圖／聯合報系資料照片
台灣產險市場去年保費前十大出爐，由富邦產險以23.77%市占率居冠。圖／聯合報系資料照片

台灣產險市場去年保費前十大出爐，由富邦產險以23.77%市占率居冠，其餘依序為國泰產、新光產、新安東京上海、明台產，不過若觀察去年資產報酬率（ROA），前十大市占率公司中，則以旺旺友聯產、明台、新安東京、泰安及華南產，表現最突出，居2.5至3.3%之間。

根據保險業公開資訊觀測站數據，2024年保費收入前十名依序為富邦產、國泰產、新光產、新安東京上海、明台產、和泰產、華南產、旺旺友聯、泰安產與兆豐產。富邦產險去年再度穩居台灣產險市場龍頭寶座，市占率高達23.77%，展現強勁的保費收入實力。然而，富邦產的資產報酬率（ROA）達2.77%，未能擠入產險業前十名。富邦產險今年第1季簽單金額達192.5億元，年增15%，市占率為25.4%，較去年同期提升0.7個百分點，續寫市佔領導地位。

去年保費收入第二至十名分別為國泰產367.5億元（市占率13.5%）、新光產262.8億元（9.6%）、新安東京210.6億元（7.7%）、明台產195.9億元（7.2%）、和泰143.3億元（5.2%）、華南產140.2億元（5.1%）、旺旺友聯136.5億元（5％）、泰安125.9億元（4.6%）、兆豐產110.2億元（4%）。

不過若比較前十大市占率公司的ROA表現，則可以看出中型產險公司，甚至中小型業者，表現較為亮眼，旺旺友聯以3.3%在前十大公司中，表現最搶眼，其次為明台產2.9%、新安東京的2.7%、泰安2.6%、華南產2.5%。市占前三大的富邦產、國泰產及新光產，分別為1.8%、2.31%及2.35%。

保費 市占率 東京

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