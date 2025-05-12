台中銀大股東 挪威央行在榜

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台中銀行（2812）最新十大股東出列外國主權基金挪威央行仍穩居十大股東榜單，持股比1.1%，持股6萬餘張與去年相同，顯示台中銀去年經歷高層人事異動後，除大股東中纖集團與其相關投資持股穩定外，其餘外資法人與保險業股東的持股差異均不大，主要股東名單持股大致穩定。

台中銀員工持股信託專戶持股比則至上升至4.26%，為第三大單一股東，最大股東仍是中纖集團不變，中纖公司持股21%多，穩居最大單一股東，其次為集團相關的磐亞公司、旭天投資等，中纖、磐亞、旭天合計控有台中銀30.17%，與去年相同。

另外，長期投資持股的霖園投資持股比1.98%不變，保險業股東部分，遠雄人壽持股17萬餘張，持股比3.11%，與去年相同，台產3.2萬餘張，持股比0.59%，居第十大單一股東。

在外資機構法人部分，挪威央行居第七大股東，持股6萬餘張，持股比1.1%，與去年相當，2023年新進入十大股東的外資梵加德新興市場指數型基金（ETF），與另一檔先進總合國際ETF，持股比均約0.9%多，也維持穩定。挪威央行等外資機構持股穩定，凸顯台中銀穩健保守經營、獲利穩步增長受青睞，未受去年高層人事異動影響。

保險 外資 挪威

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