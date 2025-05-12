分紅保單熱賣！不保證分紅 留意四要點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

分紅保單熱賣，也吸引不少民眾目光，但因為分紅保單的結構相對複雜，專家提醒民眾購買時，仍需留意分紅管理、紅利發放方式、以及風險管理等問題，且分紅保單為「不保證分紅」，同時分紅保單必須等保單屆滿周年，才能確知報酬率多寡，因此投保前宜先確認究竟哪一年開始分紅。

公勝保經台北業務中心星耀事業部行銷協理劉家宏表示，民眾在投保分紅保單之前，應留意四大要點，第一，紅利非保證給付，但紅利分配比例受法令保障，不得低於70％，若連續兩年未達到合理精算假設下推估之可能紅利金額之累積值時，保險公司應向主管機關說明理由及改善措施。

第二，確認紅利發放的方式，英式分紅適合想追求資產增值的人，美式分紅則適合想有現金流、有更高資金流動性的人；第三，在相同保障內容與給付條件下，分紅保單保費可能比不分紅保單貴；第四，分紅保單的分紅來自於保單的死差、利差、費差，其中利差益（保單投資收益高於保單預定利率）是主要來源。

壽險業者提醒，多數分紅保單都是終身壽險保障，建議最好中長期持有。

主管 報酬率 現金流

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