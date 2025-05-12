中信銀挺台商 強化印度布局

因應快速成長的台商需求並強化服務能量，中國信託銀行將印度斯里伯魯德（Sriperumbudur）分行，搬遷至卡圖帕克姆（Kattupakkam），並於本月6日舉辦搬遷晚宴。搬遷後分行將鄰近清奈市，更貼近台商和印度企業辦公總部聚集區，中國信託銀行將提供更即時、靈活的金融服務，支援台資和印資製造業、電子業等客戶的資金需求，扮演企業在印度營運發展的重要後盾。

中國信託銀行1996年即在印度設立分行，為首家前進印度的台資銀行。目前設有新德里與卡圖帕克姆兩個據點，新德里分行聚焦北印度業務，此次搬遷的卡圖帕克姆分行則主要服務南印度地區，兩據點可透過互補方式，以資金調度、跨境金融產品及在地網絡，提供全方位且具競爭力的金融解決方案。

為慶祝分行新址落成，中國信託銀行特別舉辦慶祝晚宴，中國信託銀行總經理楊銘祥親自出席，駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈台北經濟文化辦事處處長陳俊郎、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍及各地商會會長等重要貴賓蒞臨，共同見證中國信託銀行在印度發展新里程碑。

此次搬遷瞄準印度強勁的成長動能，印度GDP（Gross Domestic Product，國內生產毛額）成長率近兩年超過7%，較其他東南亞國家表現亮眼，且印度總理莫迪推動「印度製造Make in India」政策，透過關稅及補貼政策，打造印度為全球製造、設計及研發中心；加上中美貿易戰影響，科技大廠及供應鏈移轉至印度，使印度成為全球成長最快速的經濟體之一，也是台商前進南亞的重要據點。

印度不僅是中國信託銀行擴展海外金融版圖的戰略支點，藉由搬遷與資源整合更深化區域布局與台商服務，以更堅實的在地基礎，協助企業掌握印度市場日益成長的商機。

此外，中國信託銀行亦積極布局印度GIFT City（Gujarat International Finance Tec-City）國際金融中心的發展機會。GIFT City作為印度政府大力推動的離岸金融特區，具備稅務優惠、國際結算自由等優勢，預期將成為南亞地區重要的金融樞紐。

中國信託銀行已於今年1月取得金管會核准，啟動設立分行計畫，未來將以GIFT City作為拓展國際金融業務的重要基地，強化跨境金融商品、資金管理與投資銀行服務，支持客戶深耕南亞、東南亞市場。