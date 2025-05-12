台企銀扎根基層體育 成效佳

台企銀（2834）扎根基層體育，贊助支持「新北市明德高中射箭隊」及「屏東縣來義高中舉重隊」的年度訓練及參賽計劃，近期選手於2025年「全國中等學校運動會」繳出亮眼成績單，台企銀肯定選手及教練們的努力付出，並頒發獎勵金，鼓勵優秀運動選手持續精進，爭取更多榮耀。

為培育更多運動幼苗，台企銀鑒於偏鄉地區學校資源較匱乏，因此資助選手消耗性器材用品、營養金及比賽經費等，打造更優質的培訓環境，希冀讓選手們能無後顧之憂專注訓練，每場賽事皆能拿出最佳表現。

今年新北市明德高中射箭隊於全中運賽事上表現不俗，勇奪三金三銅的優異成績，其中選手風佑築於高中組反曲弓個人及混雙賽事皆完成連霸；高中男子反曲弓由選手柯倫祐、高健鈞及張宇謙組軍摘下睽違六年的團體金牌；高中複合弓混雙則由李畇樺及林湘庭奪下明德高中首面複合弓全中運獎牌；國中組由林斯豪、郭建成及麥育誠於反曲弓團體賽獲銅牌。

屏東縣來義鄉的來義高中舉重隊，選手廖俊皓於全中運舉重67公斤級項目榮獲第四名。

台企銀長期支持各項公益及藝文活動，為持續強化銀髮長者身心照護，台企銀持續與台北市立大學產學合作，於贊助地方社區發展協會成立的「銀髮樂齡學堂」中，與台北市立大學攜手辦理「銀髮族運動系列專業課程」，設計肌力、柔軟度及平衡等多項訓練課程，同時協助培育銀髮照護專才。

台企銀亦邀請劇團至學堂舉辦布袋戲表演，於劇情中融入金融防詐騙觀念，以寓教於樂方式提升長者的防詐意識。台企銀深化社會公益參與，以實際行動回饋社會，實踐企業永續發展。