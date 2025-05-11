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創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至2025年3月底統計，金融三業對陸曝險8,945.7億元，一舉跌破9,000億元關卡，寫有該統計來的新低。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
截至2025年3月底統計，金融三業對陸曝險8,945.7億元，一舉跌破9,000億元關卡，寫有該統計來的新低。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

金管會截至2025年3月底統計，金融三業對陸曝險8,945.7億元，一舉跌破9,000億元關卡，寫有該統計來的新低，年減1,425億元或13%，年減幅續擴大，又以銀行業近一年大降對陸曝險逾千億元最多，顯示銀行業對大陸市場最謹慎保守。

一家銀行主管說，大陸首季GDP、零售銷售、固定資產投資各年增5.4%、5.9%和4.2%均優於市場預期，但首季尚未反映川普關稅新政，大陸在4月7日降準、降息以提振內需和房市並因應外部衝擊。

4月初陸股上漲，已大致反應人行的救市政策，後續仍需視中美關稅談判進展，惟市場仍憂心，外部關稅、內需雙重壓力未減，大陸市場經濟下行風險仍高，估台資金融業恐續減降對陸曝險額。

據統計，2025年3月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到17.6%，證券期貨投信對陸曝險占淨值是1.36%，保險業曝險占可運用資金0.17%，三大占比指標幾乎都是史上最低。

金管會公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至2025年3月底統計，銀行業對陸曝險年減13.4%降到8,254.8億元，其中授信、投資和拆存各年減778.4億元、270億元和225.5億元，授信大減是主因。

3月底國銀對陸曝險占淨值比的前三大是中信銀、凱基銀和永豐銀，各占淨值比是56.8%、44.4%和38.6%。

銀行局副局長王允中說，國銀對陸曝險持續減少，是因大陸經濟成長率趨緩，債務和房地產風險增加，使銀行對大陸市場持審慎保守態度；另中信銀對陸曝險占淨值比逾五成主因是中信銀有在大陸做消金，業務較多所致。

2025年3月底壽險業投資大陸有價證券（股票、公債、國庫券、公司債和金融債）577億元，年減147億元或20%，也是因大陸政經情勢、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

2025年3月底證券期貨投信對陸曝險年減4.4億元降到113.9億元，主因是券商財務性投資的自營部位減少所致。合計金融三業對陸曝險8,945.7億元，較去年同期1兆371億元大減13.7%。

中信銀 金管會 銀行業

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