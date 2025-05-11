強化印度布局 中信銀卡圖帕克姆分行 緊貼台商聚落

為因應快速成長的台商需求並強化在地金融服務，中國信託商業銀行於本月6日舉辦印度分行搬遷晚宴，宣布正式將原位於斯里伯魯德（Sriperumbudur）的分行，遷至更鄰近清奈市的卡圖帕克姆（Kattupakkam）。此次遷址將使分行更貼近台資與印資企業總部及工業聚落，提供即時、靈活的金融支援，為企業拓展印度市場提供堅實後盾。

中國信託銀行自1996年即進駐印度，為首家設立據點的台資銀行，長期深耕當地市場。目前於印度設有新德里與卡圖帕克姆兩個據點，新德里分行專責北印度業務，卡圖帕克姆分行則聚焦南印度，雙據點互為補充，透過資金調度、跨境金融商品與在地網絡，提供全方位、具競爭力的金融解決方案，協助客戶掌握商機。

為慶祝分行新址落成，中信銀於當日晚間舉辦慶祝晚宴，邀請眾多嘉賓共襄盛舉。包括中國信託銀行總經理楊銘祥親自出席，與駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈辦事處處長陳俊郎、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍及多位當地商會會長等貴賓，共同見證中國信託在印度發展的重要里程碑。

中信銀此次搬遷，正值印度經濟強勁成長之際。近兩年印度國內生產總額（GDP）年增率超過7%，居亞洲主要經濟體前列，展現亮眼表現。加上印度總理莫迪積極推動「印度製造（Make in India）」政策，透過關稅調整與補貼吸引外資，打造印度成為全球製造、設計與研發中心。在中美貿易戰背景下，許多科技大廠及其供應鏈加速轉移至印度，使其成為台商投資南亞的重要據點。

中國信託銀行指出，印度不僅是海外版圖的戰略支點，更是台商深耕國際的關鍵市場。此次遷址與服務資源整合，不僅有助於強化在地營運基礎，更提升服務即時性與靈活度，協助台資與印資企業掌握印度市場快速成長的機會。

此外，中國信託銀行亦積極布局印度GIFT City（Gujarat International Finance Tec-City）國際金融中心。GIFT City為印度政府重點打造的離岸金融特區，具備稅務優惠與資金自由流通等制度優勢，未來預期成為南亞區域金融樞紐。中國信託銀行已於2025年1月取得金管會核准，啟動設立分行計畫，未來將以GIFT City為據點，拓展國際金融業務，強化跨境資金管理、金融商品與投資銀行服務，為企業開拓南亞、東南亞市場提供更完整的金融支援。