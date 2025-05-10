服務職場媽媽 合庫人壽安心守護計劃提供免費喘息服務

合庫人壽適逢成立15周年，為服務有照護壓力的職場媽媽，而推出「安心守護計劃」，提供15小時免費彈性的「喘息服務」，以及「實務指導員」提升照顧能力，並以全方位保險商品提供保障。合庫人壽總經理藍年紳提醒，女性平均餘命83.74歲，較男性(76.94歲)長近7年，更需長期保險規劃。

藍年紳說，合庫人壽女性保戶占53%，且以40-60歲職業媽媽為主，在利變型壽險、長年期儲蓄保險與投資型保單的投保件數高出男性近一倍，足見女性較偏向以穩健的保險商品來做保障規劃，投資型保單搭配ETF投資標的，兼顧保障與市場參與，透過配息型標的創造退休現金流；利率變動型保單則適合做為子女教育基金等中期規劃目標。他建議每季檢視投資損益，每1-2年進行保單健檢，依結婚、育兒等階段調整保單，確保財力充裕。

合庫人壽指出，除了財力要及早規劃準備外，照顧家人最棘手的問題，往往來自「人力」、「能力」不足。尤其2025年台灣進入超高齡社會，身為家中重要角色之一的媽媽們更要及早認知長壽所帶來的風險。藍年紳建議盡早規劃保障，預留3-6個月緊急預備金，並以穩健投資型保單打造現金流。同時可以搭配「安心守護計劃」，透過「喘息服務」與「實務指導員」等保戶加值服務減輕照顧負擔。

藍年紳同時也提醒，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司相當重要，合庫人壽資本適足率超過500%、連續9年發放現金股利，擁有健全的財務體質，完整商品線以及多元的保戶服務。