快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

悄改族群分類96%是「其餘人口」？ 政院解釋：促進族群平權

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

服務職場媽媽 合庫人壽安心守護計劃提供免費喘息服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽適逢成立15周年，為服務有照護壓力的職場媽媽，而推出「安心守護計劃」，提供15小時免費彈性的「喘息服務」，以及「實務指導員」提升照顧能力，並以全方位保險商品提供保障。合庫人壽總經理藍年紳提醒，女性平均餘命83.74歲，較男性(76.94歲)長近7年，更需長期保險規劃。

藍年紳說，合庫人壽女性保戶占53%，且以40-60歲職業媽媽為主，在利變型壽險、長年期儲蓄保險與投資型保單的投保件數高出男性近一倍，足見女性較偏向以穩健的保險商品來做保障規劃，投資型保單搭配ETF投資標的，兼顧保障與市場參與，透過配息型標的創造退休現金流；利率變動型保單則適合做為子女教育基金等中期規劃目標。他建議每季檢視投資損益，每1-2年進行保單健檢，依結婚、育兒等階段調整保單，確保財力充裕。

合庫人壽指出，除了財力要及早規劃準備外，照顧家人最棘手的問題，往往來自「人力」、「能力」不足。尤其2025年台灣進入超高齡社會，身為家中重要角色之一的媽媽們更要及早認知長壽所帶來的風險。藍年紳建議盡早規劃保障，預留3-6個月緊急預備金，並以穩健投資型保單打造現金流。同時可以搭配「安心守護計劃」，透過「喘息服務」與「實務指導員」等保戶加值服務減輕照顧負擔。

藍年紳同時也提醒，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司相當重要，合庫人壽資本適足率超過500%、連續9年發放現金股利，擁有健全的財務體質，完整商品線以及多元的保戶服務。

保單 保險

延伸閱讀

合庫金前四月 EPS 0.41元 公股銀中表現相對穩健

遠雄人壽倡導年輕世代建立保險觀念 掌握三大基本保障

合作金庫人壽15週年推出免費15小時「安心守護」照顧服務 「喘息學院」邀請照顧者一起舞動 一起美麗又安心

影／高雄婦想解520萬保單買房不聽勸 警用這招她甩頭走人

相關新聞

國泰世華FOMC會後展望： 聯準會維持利率不變 關稅戰致降息時點延後

國泰世華銀行針對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，美聯準會維持利率不變，關稅戰致降息時點延後。

群益金融集團2025永續家庭日歡樂跑活動 共創健康永續未來

5月10日母親節前夕，群益金融集團於台北客家文化主題公園及古亭河濱公園盛大舉辦「永續家庭日歡樂跑活動」，集團董事、同仁與...

合庫金前四月 EPS 0.41元 公股銀中表現相對穩健

全球資本市場受川普啟動對等關稅衝擊，股、債、匯激烈動盪衝擊金控投資操作，四大公股金控4月獲利也受影響下滑，但在核心子銀行...

房貸滿水位 恐成新風險

今年房市買氣大降溫，面對未來建案愈來愈多，壓力將愈來愈大，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，從爆量的開工量體來看，未...

台幣守穩30關 周升7.56角

國內匯市5月初歷經一波「史詩級升值」後，近日盤勢逐步恢復常態；新台幣匯率昨（9）日貶值0.5分，收30.308元，連四貶...

上海商銀4月每股賺1.23元

川普對等關稅政策衝擊資本市場，十家上市銀行股前四月獲利較去年同期成長的家數減至五家，其中，上海商銀累計每股稅後純益（EP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。