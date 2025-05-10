國泰世華FOMC會後展望： 聯準會維持利率不變 關稅戰致降息時點延後

國泰世華銀行針對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，美聯準會維持利率不變，關稅戰致降息時點延後。

國泰世華銀行表示，展望總經、股、債、匯市的後續表現：

總經：美國第1季GDP萎縮，主因為企業搶在關稅政策未明朗前大幅進口囤貨。展望第2季，隨著關稅政策已上路，市場對關稅的恐慌心理逐漸收斂，「搶進口」效應有望減少；但投資、跨國貿易等企業活動同樣將持續受到壓抑，致美國第2季GDP仍存有下行風險。所幸，下半年美國減稅法案有望通過，以及美聯準會(Fed)的寬鬆前景不變，將是未來總經面的支撐。

股市：市場風險偏好回溫，帶動近期股市反彈。不過，10%的基礎關稅仍為逆風，將導致企業獲利可能下修，在7月8日的對等關稅暫緩期屆滿後，仍有不確定性；投資人不宜追高，宜採多元分散策略進行配置。

債市：債市恐慌情緒改善，美債利率回歸下行。然而需留意，美國財政部加大第2季借款規模，以及美聯準會(Fed)降息步調緩慢，將是有機會致使利率上行的潛在風險。預期短線10年期公債殖利率將維持4.0-4.5%區間震盪，未來利率是否進一步下滑，則需仰賴更明確的降息訊號出現；投資人布局債市應以高信評發行人為主要考量。

匯市：隨對等關稅稍有緩解，且6月19日FOMC會議的降息機率仍低的情況下，美元將有望暫時止貶並呈弱勢盤整。未來數周，半導體稅率、美國匯率報告、對等關稅談判結果及6月降息機率等因素，將左右全球匯市格局，美元區間弱盤可能性較高。

國泰世華銀行表示，這次FOMC會議，傳遞哪些重要訊息為：

這次政策利率不變，維持4.25-4.50%區間，符合市場預期。

經濟存有不確定性，但整體表現穩健，勞動市場穩固。

關稅所帶來的不確定性，導致美聯準會（Fed）在面對經濟衰退、通膨壓力雙重使命的決策上陷入兩難；現階段美聯準會更傾向於穩定通膨預期。

美聯準會主席鮑爾表示，目前政策、經濟皆處良好階段，因此不急於調整利率。

至6月19日下次FOMC會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化，包含：CPI消費者物價指數報告（5/13、6/11），PCE個人消費支出物價指數（5/30）以及NFP非農就業報告（6/6）。

根據這次會議結果，國泰世華銀行認為：

儘管美聯準會主席鮑爾態度保守，不過隨著關稅政策導致經濟放緩風險上升，勞動市場變化將成為關鍵。即便激進關稅政策暫緩，10%的基礎稅率仍將可能為總經走勢帶來逆風，倘若日後就業市場進一步疲軟，美聯準會將有不得不降息的壓力。

期貨市場預期今年將有降息3碼空間，但仍需視未來總經及關稅談判的進度而定。另待觀察6月FOMC會議所釋出最新的利率點陣圖，是否釋出更明確的降息訊號。