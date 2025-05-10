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群益金融集團2025永續家庭日歡樂跑活動 共創健康永續未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金融集團2025永續家庭日歡樂跑起跑，群益證董事長周秀真（左四）、總經理李文柱（右三）帶領員工起跑。（群益金融集團/提供）
群益金融集團2025永續家庭日歡樂跑起跑，群益證董事長周秀真（左四）、總經理李文柱（右三）帶領員工起跑。（群益金融集團/提供）

5月10日母親節前夕，群益金融集團於台北客家文化主題公園及古亭河濱公園盛大舉辦「永續家庭日歡樂跑活動」，集團董事、同仁與家屬均熱情參與，並邀請群益客戶共襄盛舉，不僅有路跑、永續市集活動、母親節合影專區及豐富的互動設施，更趁此難得機會空拍群益大會師壯觀場面，現場氣氛溫馨熱鬧，展現集團對員工家庭的深切關懷與重視，並以實際行動落實健康生活與永續財富的理念。

活動前夕甫公布的第11屆公司治理評鑑結果中，群益金鼎證券（6005）以優異表現級距晉升至「上市公司前6%～20%」，相較去（2024）年21%～35%級距有顯著提升。群益金融集團表示，這項殊榮不僅彰顯集團在公司治理、資訊透明度及永續發展的卓越表現，更與這次家庭日「永續」主題相互輝映，展現集團在企業經營與社會責任的全面承諾。

群益這次活動結合運動與家庭，規劃10公里競賽組與3公里歡樂組兩種路跑項目，讓不同年齡層與運動習慣的員工與家人都能一同參與。活動中並為10公里組的前三名頒發獎勵，以鼓勵員工追求健康與突破自我。

群益金鼎證券董事長周秀真與總經理李文柱在大會致詞，肯定員工辛勞並感謝家庭的支持；活動現場更安排企業大團圓空拍合照，留下珍貴回憶。園區內豐富的活動內容，包含知名樂團與街頭藝人演出、群益公益團體參與展示、還有多樣互動設施如AI拍貼機、籃球機、爆米花機、古早味童玩遊戲、草地野餐區等，讓大人小孩都能盡情享受歡樂時光。

群益金融集團表示，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），活動也融入多項永續主題，包括由董事長、總經理與董事群共同帶領的永續宣誓活動，展現企業對社會與環境責任的承諾；永續市集強調循環經濟與在地小農支持，並設置永續DIY工作坊與金融防詐騙宣導攤位，推廣環保生活與金融教育，實踐「做對的事，走長遠路」的企業價值。

適逢母親節前夕，活動特別安排母親節致謝時刻，鼓勵員工與母親共襄盛舉，現場設有合影專區與貼心精品禮物贈送，讓母親們在這特別的日子感受到來自企業與家人的滿滿心意。

群益金融集團致力於打造兼顧「健康、家庭、永續」三大主軸的工作與生活平衡環境，透過本次家庭日活動，不僅促進員工間情誼與向心力，更展現企業邁向永續未來的堅定決心。

群益金融集團舉辦2025永續家庭日歡樂跑活動，集團員工不畏風雨熱情參與，空拍畫面壯觀！（群益金融集團/提供）
群益金融集團舉辦2025永續家庭日歡樂跑活動，集團員工不畏風雨熱情參與，空拍畫面壯觀！（群益金融集團/提供）
群益金鼎證券董事長周秀真（左四）、總經理李文柱（右三）、獨董李伸ㄧ（右二）、林蒼祥 （右一）、董事蔡毅憬（左三）、群益期貨總經理毛振華（左一）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）共同進行啟動永續儀式，象徵群益金融集團永續經營理念。（群益金融集團/提供）
群益金鼎證券董事長周秀真（左四）、總經理李文柱（右三）、獨董李伸ㄧ（右二）、林蒼祥 （右一）、董事蔡毅憬（左三）、群益期貨總經理毛振華（左一）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）共同進行啟動永續儀式，象徵群益金融集團永續經營理念。（群益金融集團/提供）

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