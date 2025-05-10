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樂天銀推初夏限定高利雙方案 優利最高10%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀樂天國際銀行以「你的理財STYLE」為主題，全新推出兩大新戶限定高利活動：「10天優存10%」與「3個月定存2.3%」，自即日起至2025年6月30日止，凡於2025年4月30日至2025年6月29日成功開立樂天國際銀行數位存款帳戶的新戶即可透過參加趣味測驗引導，讓不同理財風格的存戶輕鬆找到最適合自己的高利專案。

樂天國際銀行說明，特別推出「10天優存10%」超短天期高利專案。年利率換算10天利息約為274元（以上限10萬元計算），非常適合偏好靈活操作的客戶。「10天優存10%」專案每位新戶限存一次、上限10萬元。

針對重視穩健、追求安心累積的客戶，樂天國際銀行推出「3個月定存2.3%」，存百萬期滿利息約5,797元。此專案提供中短期固定報酬、無存款總額上限。

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