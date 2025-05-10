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上海商銀4月每股賺1.23元

經濟日報／ 記者夏淑賢林勁傑／台北報導

川普對等關稅政策衝擊資本市場，十家上市銀行股前四月獲利較去年同期成長的家數減至五家，其中，上海商銀（5876）累計每股稅後純益（EPS）1.23元，穩居銀行股之冠，累計前四月獲利成長幅度以高雄銀近五成最高，彰銀也有11%多的亮麗成長。

上海商銀昨（9）日公布4月稅後純益14.3億元，月減4%；累計稅後純益59.8億元，年增4.4%，EPS達1.23元，穩居銀行股之冠，也是唯一EPS突破1元的上市銀行股。

上海商銀表示，今年來獲利回復穩定，4月雖有匯損因素影響淨利收略減，但單月仍穩定維持14億元以上獲利，今年以來動能來自手續費收入，前四月手收達雙位數成長。

彰銀自結4月稅後純益15.66億元，逆勢較前月成長8.3%，累計前四月稅後純益57.01億元，年成長11.3%，累計EPS為0.51元。台企銀4月稅後純益9.74億元，較前月略增，累計前四月稅後純益39.07億元，年減約6%，累計EPS為0.43元。

台中銀自結4月稅後純益6.21億元，遜於前月，累計前四月稅後純益27.96億元，累計EPS為0.51元。

上海 對等關稅 川普

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