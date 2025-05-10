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房貸滿水位 恐成新風險

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

今年房市買氣大降溫，面對未來建案愈來愈多，壓力將愈來愈大，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，從爆量的開工量體來看，未來三至五年後的交屋潮引發房貸滿水位危機，恐成新風險。

陳炳辰指出，若後續房市未見大幅回溫熱況，是否形成解約潮，甚至斷頭都得留意，尤其要是還參雜建商規模小而不得不開工，未來在交屋、餘屋上沒有資產實力可供發揮，相對不健康。

開工量大造成的餘屋賣壓，陳炳辰認為，確實因為銀行貸款的期限壓力，乃至於像市中心危老案也有開工期限，加上一邊開工一邊銷售為常態，可能讓開工量維持在一定水準之上形成常態，尤其近年建商建案多，申請建照量也大，若房市持續低迷，買盤直接受限銀行放貸限制與央行信用管制，將衝擊買氣復甦。

特別是先前不少新興重劃區新案開工，房市疲弱讓投資買氣不振，剛需又無法支撐量體，持續開工下是否在完工後變成鬼城，在2015、2016時期的青埔、副都心、淡海、竹北都為前車之鑑，雖然眼下已不可同日而語，卻都是拜房市大幅走強所賜，更顯危機並非當下。

壓力 竹北 重劃區

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