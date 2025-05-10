合庫金前四月 EPS 0.41元 公股銀中表現相對穩健

全球資本市場受川普啟動對等關稅衝擊，股、債、匯激烈動盪衝擊金控投資操作，四大公股金控4月獲利也受影響下滑，但在核心子銀行力撐下，獲利衰減程度相對較輕，龍頭兆豐金4月單月獲利還比前月成長，且有三家公股金控旗下銀行累計獲利成長。

四大公股金控中，合庫金（5880）昨天公布，4月稅後純益13.1億元，月減三成，主因核心子公司合庫銀行獲利月減23%。合庫金累計前四月稅後純益63億元，年減6.2%，累計每股稅後純益（EPS）0.41元。獲利主體合庫銀行表現仍穩健，單月稅後純益14.5億元，累計稅後純益64.1億元，較去年同期成長2.6%，今年以來穩定成長。

合庫人壽受新台幣升值衍生匯兌損失影響，單月虧損0.9億元，累積前四月稅後純益0.18億元。合庫人壽過去長期以投資型商品為主力，去年起增加傳統利變型及分期繳商品，因初期須認列一次性費用較高，致初期損益下降，但有利於未來每月損益更平滑，今年前四月保費收入成長幅度亦大。

相較部分民營金控單月獲利以及累計前四月獲利，分別較前月、去年同期呈現雙位數衰退甚至腰斬，四大公股金控獲利表現相對穩健。其中仍以兆豐金居首，兆豐金4月自結稅後純益21.71億元，較前月成長22%，是目前唯二單月獲利沒有下滑的金控，累計前四月稅後純益101.82億元，則是年減27.8%，EPS為0.69元。第一金緊追在後，4月稅後純益20.4億元，累計前四月稅後純益92.45億元，年增1.3%，是少數累計獲利維持成長的金控，EPS為0.66元。

華南金4月稅後純益16.21億元，前四月稅後純益69.58億元，年減7.1%，EPS 0.5元，主因股市大幅修正，證券自營虧損拖累所致。

四大公股金控均以銀行為獲利主幹，財務操作包括換匯交易FX SWAP在內，對獲利影響雖仍關鍵，但是以存放利差與手續費為主的收益結構，及四家銀行財管2.0帶動的理財業務手收，仍支撐銀行的獲利相對表現穩健，雖然公股銀行均有去年有高鐵補償手收一次性收益墊高基期的問題，但四大公股金控旗下銀行除兆豐銀前四月比去年衰退，其他三家銀行仍維持成長。