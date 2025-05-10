花旗：台灣6月有望降息

花旗經濟學家雷智顏（Adrienne Lui）在最新報告表示，在台灣通膨穩定之際，預期台灣央行在6月會議降息0.25個百分點（1碼）機率升高，以利因應台幣升值與美國關稅衝擊，對中小企業提供政策支持。

雷智顏說，近期台幣快速升值導致出口商出現匯兌損失情況，進一步強化台灣央行降息合理性。

雷智顏指出，儘管到6月時，台灣的經濟數據可能還沒明顯轉弱，尤其消費電子產品可能出現更多拉貨效應，仍認為台灣央行可能採取更具前瞻性預防措施。

隨著油價下跌和台幣升值影響顯現，台灣通膨預期可能進一步放緩。目前1年期利率交換合約已反映0.42個百分點降息預期，意味市場預期央行將降息至少三次、每次半碼。雷智顏認為，台灣央行可等到晚些時候再調降存款準備率，以爭取時間進一步壓抑房地產市場。

數據顯示，台灣4月通膨率放緩至2.03%，水果及外食等費用上漲；4月出口強勁成長近30%，因電子產品客戶趕在對等關稅生效前搶先拉貨。

在新台幣兌美元歷經史詩級狂升後，新台幣對一籃子貨幣走勢的名目有效匯率（NEER）在本周創新高，幾乎突破央行關注的區間上緣，或意味台幣過往被低估情形正消逝。

據國際清算銀行，新台幣名目有效匯率在5月5日衝上106.5，是有紀錄以來最高，且逼近央行所訂定的關注區間上緣。若以花旗編製的相似指標來看，新台幣NEER甚至已經超過央行區間。