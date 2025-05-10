台幣守穩30關 周升7.56角

國內匯市5月初歷經一波「史詩級升值」後，近日盤勢逐步恢復常態；新台幣匯率昨（9）日貶值0.5分，收30.308元，連四貶，總成交量22.335億美元；過去一周，新台幣升值7.56角，升幅為2.49%。

路透報導，面對近來新台幣匯率升勢，台灣壽險業者遭遇無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本太貴、下不了手的窘境，而且新台幣漲勢超前其他亞幣，也轉進其他亞洲替代貨幣進行避險。

有壽險業者將避險需求轉進替代的亞幣避險，認為其他亞幣升幅小於新台幣，較具避險性能。大型壽險高層說，「沒辦法避（險），（NDF）這麼貴、買不下手，只能轉進替代避險，大家還是會怕…廣場協議等傳言」。隨替代避險興起，韓元等亞幣只要漲幅小於新台幣，就算少虧。

新台幣匯率5月2日與5日接連暴衝，盤中狂升逾1元。央行數招齊發，讓驚濤駭浪般的匯市回歸常態，新台幣匯率連四天收貶、穩守30字頭；儘管新台幣連四天累計貶值1.63角，但因5日一天強升9.19角，過去一周新台幣仍強漲7.56角，升幅2.49%。

金融圈高層透露，包含盈餘匯出在內，2024年外資淨匯出329億美元，今年前三月更匯出131億美元，外資瘋狂落跑，促使新台幣匯率3月31日跌至33.182元的九年低點，「這是不正常的偏低水準」。美國宣布「對等關稅」後，部分學者不斷釋出美國恐要求新台幣匯率升值等言論，造成市場恐慌性拋匯，5月初新台幣單日甚至狂升逾3%，寫近40年來最大升幅。