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台灣人壽擬發行300億元次順位公司債 強化財務體質、提升資本適足率

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽董事長許舒博。記者林俊良／攝影
台灣人壽董事長許舒博。記者林俊良／攝影

中信金（2891）旗下台灣人壽保險宣布，將辦理114年度累積次順位公司債發行，發行總額不超過新台幣300億元，或等值外幣，將依市場狀況一次或分次發行，藉此充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。該次公司債屬無擔保性質，發行計畫已正式公告，並將於主管機關核准後，申請於櫃檯買賣中心掛牌交易。

根據公告內容，本次發行每張面額暫訂為新台幣1百萬元，若採外幣發行，則視市場狀況而定；發行價格則將按票面金額十足發行，發行期間訂為10年以上。至於發行利率，將由董事長或其授權人依當時市場情勢決定，具一定彈性，以利因應利率波動。

台灣人壽表示，本次公司債將不採總括申報方式進行發行，亦無設定任何擔保品。募得資金主要將用於營運資金補充與財務體質強化，有助於提升公司資本適足率並支應未來業務成長需求。為確保發行流程與條件具彈性與效率，包含承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、還本付息代理機構等各項事項，皆授權董事長或其指定人依法全權處理。

此外，本次發行無附帶轉換、交換或認股條款，也無買回條件，惟公司保留未來依市場狀況決定買回的彈性。本案完成主管機關申報生效後，台灣人壽將依規定向中華民國證券櫃檯買賣中心提出櫃檯買賣申請，以提供市場更多元的投資工具選擇。

台灣人壽積極透過資本市場強化財務體質與資本結構，亦為後續在壽險業競爭中維持穩健經營奠定基礎。

公司債 台灣人壽保險 新台幣

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