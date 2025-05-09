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天網AI模型抓警示戶有成 元大銀行獲ESG企業永續創新獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
天網AI模型抓警示戶有成，元大銀行獲ESG企業永續創新獎。圖/元大銀行提供
天網AI模型抓警示戶有成，元大銀行獲ESG企業永續創新獎。圖/元大銀行提供

金管會公布的2024年各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻金額統計中，元大銀行排名第7，且自行開發的元大銀行「天網AI模型」已經能做到平均提前20天偵測出約六成的警示帳戶，減降近7成的詐騙洗錢金流，也因此獲得今年遠見ESG企業永續獎「社會創新組」績優獎。

鑑於近年來詐騙嚴重侵害民眾資產並已衍生成危害社會的重大威脅，元大銀行身為金融安全網的重要成員及客戶資產的守護者，積極響應行政院防詐政策，除臨櫃攔阻件數及金額成果顯著外，更是首批投入、整合資源研發智能阻詐模型(天網AI模型)並採行適當管控措施的金融機構。

據刑事警察局統計國銀警示帳戶成長趨勢及預先控管率，元大銀行表現均優於同業平均，元大銀行除了協同警察局共同阻詐及與各銀行之間的照會外，亦強化銀行內部各分行的溝通聯繫機制，一旦發現客戶遭詐騙等異常訊息，即於系統上進行標註，因此不論客戶於元大銀行任一分行進行交易，分行人員均能及時警覺、掌握資訊並加強關懷，以避免客戶二次受害、守護客戶財產。

元大銀行亦將持續加強行員教育訓練、做好臨櫃關懷提問，並將推動「緊急聯絡人制度」以加強守護弱勢族群資產、建置久未往來帳戶的適度管控措施，以及提供客戶可依使用需求自行設定控管存款及信用卡的高風險交易功能等措施，並會透過各種管道，如:官網、網路/行動銀行、ATM、各營業據點、社群媒體及LINE推播等方式，來宣導常見詐騙手法及話術，以提升民眾識詐及防詐意識。

元大銀行透過AI模型運用及相關金融安全機制建立，除提升客戶信賴及維護信譽，也提升營運及作業效率，對此元大銀行也表示，將持續強化內部監控機制，搭配大數據分析與AI技術，在維持高品質的金融服務情形下，扮好執行攔阻詐騙金流的守門員角色。

AI 元大 詐騙

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