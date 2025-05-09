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KPMG獎學金20周年創新高 54位學子獲獎、總額近1700萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業永續發展教育基金會獎助學金頒獎典禮。業者提供
KPMG安侯建業永續發展教育基金會獎助學金頒獎典禮。業者提供

邁入第20年的「KPMG安侯建業永續發展教育基金會獎助學金」，9日舉辦頒獎典禮，今年共頒發54位大專院校學生獲獎，創下歷年新高，包括34位大學生與20位研究生。KPMG表示，希望透過獎助學金計畫，為有潛力的青年學子減輕負擔、專注學業，並在迎接AI轉型的同時，持續投資未來人才。

頒獎典禮由基金會董事長于紀隆與KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光共同主持。于紀隆表示，自2006年創辦以來，該獎助學金已累積發出近1,700萬元，協助超過816名學子，他感性說道「看到曾經的得獎人，如今在各自領域發光發熱，是基金會最深的成就感來源。」

KPMG主席陳俊光則強調，人才是事務所最重要的資產。為因應數位化與AI浪潮，KPMG自2024年推動「Future is Now」轉型計畫，從營運模式到人才培育全面升級，「未來的人才不只要專業，更要能跨域整合、擁抱變革並持續學習。我們希望透過獎助學金，攜手年輕世代一同前行。」

今年的獲獎代表、來自元智大學會計系的邱添財也在典禮中發表感言。他提到，來自逆境的學生在求學路上面對的挑戰不小，「這份獎助學金對我來說，不只是經濟支援，更是一種肯定和激勵。」他也表達將來希望以實際行動回饋社會，幫助更多需要幫助的學子。

頒獎現場也邀請多位KPMG高層及全台各大專院校的會計、財金等科系師長到場見證。基金會董事陳富煒、KPMG執行長施威銘、副執行長郭冠纓、策略長唐嘉鍵、人資長張純怡等皆到場致意，展現對人才扶植的重視。

AI 大專

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