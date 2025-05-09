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報稅季資金吃緊？永豐金證「不限用途股票借貸」救急

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

報稅季來臨，雖然財政部今年已將綜所稅申報期限展延至6月30日，給予民眾更多緩衝時間，但對許多投資人而言，短期資金壓力仍不小，甚至有人為了籌措現金被迫賣股、打亂原本的投資布局。為協助投資人靈活調度現金，永豐金證券推出「不限用途股票借貸」服務，主打全線上操作、免繁複文件，最快2.5小時資金即撥入交割帳戶，讓投資人不賣股也能應付繳稅所需，更有餘裕迎接下半年除權息旺季。

永豐金證券表示，此服務上線以來廣受市場好評，目前開戶數已突破2萬戶，累計借貸金額持續創新高，顯示「持股不賣也能拿現金」的需求與日俱增。該服務支援上市櫃股票、ETF等多元標的，市值前三大熱門個股如台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317）也都可申請，投資人可透過永豐金證券新理財網中的「借貸專區」試算借貸金額與利率，操作簡便又快速。

報稅 永豐金 股票

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