永豐金證券不限用途股票借貸即刻到位 全程線上申請最快2.5小時撥進

財政部展延今（2025）年繳稅截止日至6月30日，給民眾更多喘息時間。不過，每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現金流緊縮，不得不忍痛賣股套現。永豐金證券推出的「不限用途股票借貸」服務，支援上市櫃股票、ETF等多元標的，全程線上申請，免繁雜文件，最快2.5小時撥進交割帳戶，讓你輕鬆應付報稅季的資金需求，還能避免打壞投資策略，並迎接下半年除權息旺季。

永豐金證券指出，這項借貸服務自推出以來備受投資人青睞，開戶數已突破2萬戶，累計借貸金額也持續創高，顯示市場對「不賣股也能有現金」的需求日益殷切。目前市值前三大的台股標的為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317），投資人想了解上述熱門股或是自己庫存股票可借金額與利率，可直接至永豐金證券新理財網，點選「國內證券」項目裡的「下單專區」，進入「借貸專區」線上試算。

除了資金調度，報稅時別忘了替自己多省一點。領到股利的朋友，可以選擇把股利併入綜合所得稅申報，享受8.5%的稅額抵減，最高可折抵8萬元！就算總所得不高，抵稅後也能省一些；但如果是高所得族群，可以選擇28%分離課稅。