金融研訓院攜手英國 CBI共推國際金融人才培育

台灣金融研訓院與英國特許銀行家學院（The Chartered Banker Institute, CBI）7日在愛丁堡簽署合作備忘錄，雙方將共同推動國際金融人才培育，深化綠色與永續金融教育。

此合作恰逢雙方重要里程碑——CBI慶祝創院150周年，金融研訓院也迎來45周年院慶。兩大機構攜手，象徵台英金融教育交流邁向更具深度與前瞻性的國際夥伴關係。CBI為全球最具歷史的銀行專業與倫理機構，長年引領金融標準與實務；金融研訓院則深耕台灣金融訓練超過四十年，致力連結國際資源，提升人才競爭力與金融韌性。

金融研訓院董事長雷仲達表示：「我們與CBI的合作，不僅回應全球對專業與永續金融人才的迫切需求，更為台灣金融業打開邁向國際的新路徑。我們將聚焦於高階領袖訓練、ESG證照推廣、亞太銀行學院協會（Asia-Pacific Association of Banking Institutes, APABI）區域對話、與青年海外實習等重點，打造更具全球影響力的金融人才網絡。」

此次MOU為金融研訓院歐洲合作計畫的重要一環。代表團日前甫完成與法蘭克福金融學院的簽署，旋即轉往英國展開下一階段合作。金融研訓院表示，未來將與CBI將共同打造專業、具責任感與永續意識的金融人才生態系。