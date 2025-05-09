元大金綠色採購金額突破2.98億元 連4年穩定成長

元大金（2885）積極配合主管機關推動淨零排放政策，2024年綠色採購金額突破新台幣2.98億元，連續四年穩定成長，相關表現近日獲得肯定。該公司於5月7日獲台北市政府環境保護局頒發「113年綠色採購績優民間企業」獎項，為連續第14年獲此殊榮。

台北市環保局為鼓勵企業落實綠色採購、推廣綠色消費，針對年度採購金額達500萬元以上，或選購具環保標章產品的民間單位進行公開表揚。今年共有多家企業及團體獲獎，元大金控為其中之一。

元大金控指出，集團自2020年起導入ISO 20400永續採購指引，逐年持續取得驗證，建構出系統性的採購流程，並推動供應鏈管理改善。2022年，元大與其他五家金控共同發起「永續金融先行者聯盟」，響應政府淨零轉型政策，強化綠色採購與供應商協作。2024年進一步針對中小型供應商展開議合，協助其建立碳排放計算機制與綠色轉型措施。

在供應商管理方面，元大金控每年進行自評與評鑑，內容涵蓋人權、勞動條件、環境、安全與誠信經營等六大面向，作為提升供應鏈永續能力的依據。

此外，元大金控也透過永續連結貸款等產品機制，鼓勵企業客戶導入循環經濟概念，將永續實踐延伸至金融服務端，強化資源利用效率。