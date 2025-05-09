快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

元大金綠色採購金額突破2.98億元 連4年穩定成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）積極配合主管機關推動淨零排放政策，2024年綠色採購金額突破新台幣2.98億元，連續四年穩定成長，相關表現近日獲得肯定。該公司於5月7日獲台北市政府環境保護局頒發「113年綠色採購績優民間企業」獎項，為連續第14年獲此殊榮。

台北市環保局為鼓勵企業落實綠色採購、推廣綠色消費，針對年度採購金額達500萬元以上，或選購具環保標章產品的民間單位進行公開表揚。今年共有多家企業及團體獲獎，元大金控為其中之一。

元大金控指出，集團自2020年起導入ISO 20400永續採購指引，逐年持續取得驗證，建構出系統性的採購流程，並推動供應鏈管理改善。2022年，元大與其他五家金控共同發起「永續金融先行者聯盟」，響應政府淨零轉型政策，強化綠色採購與供應商協作。2024年進一步針對中小型供應商展開議合，協助其建立碳排放計算機制與綠色轉型措施。

在供應商管理方面，元大金控每年進行自評與評鑑，內容涵蓋人權、勞動條件、環境、安全與誠信經營等六大面向，作為提升供應鏈永續能力的依據。

此外，元大金控也透過永續連結貸款等產品機制，鼓勵企業客戶導入循環經濟概念，將永續實踐延伸至金融服務端，強化資源利用效率。

元大金控 環保 綠色消費

延伸閱讀

元大金控「綠色採購」績優獲北市府表揚

股債動盪衝擊金控4月獲利 中信金前四月 EPS 1.16元

澳洲萊豬該銷毀？公衛專家何美鄉：只會製造更多碳排

00878本季預估配息0.47元！年化配息率達9.26％

相關新聞

獨／數位新台幣來了？中央銀行舉辦三場公聽會 但僅限五類人參加

「數位新台幣」發行有譜了嗎？由中央銀行主辦、金融研訓院執行的「數位新台幣設計規劃研討」三場公聽會悄悄開跑；首場會議已在4...

外界關注貨幣政策獨立性 央行回應了

中央銀行9日發布新聞稿指出，近期外界關注新台幣匯率及央行獨立性議題，並對央行及楊總裁提出相關意見，謝謝各界之指教。

永豐金證券不限用途股票借貸即刻到位 全程線上申請最快2.5小時撥進

財政部展延今（2025）年繳稅截止日至6月30日，給民眾更多喘息時間。不過，每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現...

新台幣飆升想換匯出國？到華南省手續費 再教你「錢包放大術」

近期新臺幣兌日幣匯率強勢升值，對於喜愛出國旅遊的民眾而言是一大喜訊，就以臺灣民眾最愛出遊的國家日本舉例，日幣匯率持續刷新...

端午愛在益起 元富證號召員工捐贈勵馨全新家電

新光金控（2888）旗下元富證券於端午前夕發起「愛在益起 分享幸福」活動，邀請同仁捐贈即將發放的端午禮品，包括多功能氣炸...

邁向合併最後一哩路 永豐金控與京城銀行簽署員工安置計畫

永豐金與京城銀行合併案進入最後一哩路，永豐金控、京城銀行與京城銀工會三方，今日在勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。