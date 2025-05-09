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新台幣飆升想換匯出國？到華南省手續費 再教你「錢包放大術」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南銀行SnY數位帳戶提供客戶每月享有10次跨行提款免手續費優惠。華南銀行／提供
華南銀行SnY數位帳戶提供客戶每月享有10次跨行提款免手續費優惠。華南銀行／提供

近期新臺幣兌日幣匯率強勢升值，對於喜愛出國旅遊的民眾而言是一大喜訊，就以臺灣民眾最愛出遊的國家日本舉例，日幣匯率持續刷新低點，意外讓喜愛赴日旅遊的民眾迎來甜甜匯率，不少民眾都趁日幣便宜趁勢手刀換匯，由於近期匯率波動較大，華南金控（2880）旗下華南銀行提醒民眾，如要精準掌握最適匯率，可透過「華南銀行+APP」設定匯率到價通知，讓民眾可以第一時間得知匯率變動情形，幫助民眾換到理想價格，且透過華南銀行網路銀行/華南銀行+APP線上結購外幣，更享減分優惠。

對於近期大批民眾湧入各大金融機構臨櫃排隊提領外幣現鈔，華南銀行表示，民眾除可於營業時間至華南銀行各營業單位臨櫃提領外幣現鈔外，也可以善用華南銀行的外幣ATM，24小時全年無休提供民眾提領外幣現鈔，更表示民眾可利用該波熱潮，善用換匯時機並分批兌換外幣，並運用SnY數位帳戶提供客戶每月10次跨行提款免手續費的優惠，讓民眾在國內各家銀行的外幣ATM提領外幣現鈔都不用手續費，讓民眾出國前不用為了提領外幣現鈔而煩惱。

另外使用SnY數位帳戶提款除了可省下提領手續費之外，即日起新申辦SnY數位帳戶還可享有開戶前6個月新臺幣活期儲蓄存款10萬元（含）以下最高2.5%優惠存款利率，讓民眾輕鬆省下手續費成本，同時放大旅遊金。

華南銀行提醒民眾，持華南銀行金融卡每一帳戶當日於外幣ATM提領的外幣現鈔，都會折算為等值的新臺幣金額，並且與同一帳戶當日於台幣ATM所提領的新臺幣現鈔金額合併計算，當日不得超過新臺幣10萬元。

ATM 匯率 台幣匯率 數位帳戶 華南銀行

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