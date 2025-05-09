快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

美英達成貿易協議 景順：關稅波動開始平息的訊號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國總統川普宣布與英國達成首個貿易協議，這對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能是關稅波動開始平息的訊號。在美國總統川普和英國首相施凱爾通話後，英國成為第一個與美國達成協議的國家。

整體而言，這並非一項非常全面的協議，更類似於自由貿易協定（FTA）。宣布的協議只是英國為降低近期的關稅措施而做出的一系列有限承諾，目前細節尚不明確。從市場反應來看，這項協議對美國重要性似乎高於英國，美國股市上漲，而英國股市反應平淡。美元兌多種貨幣升值，而英鎊兌美元匯率保持穩定。儘管如此，即使英國央行在同一天降息或於5月6日與印度達成的貿易協議，也未能提振英國股市。

趙耀庭展望未來，預計會有更多與關稅相關的發展。這次消息給市場帶來一些希望，即美國有望與一系列國家達成類似的協議，進而減少關稅可能造成的長期損害。如果相關協議真的能夠達成，那麼同時發表與歐盟及中國大陸達成貿易協議對美國經濟及市場而言可能更為重要。

美國對大多數從英國進口商品徵收的關稅將維持在10%，看來4月2日宣布的關稅似乎不會歸零。對來自英國多達10萬輛汽車徵收的關稅將從27.5%降至10%。勞斯萊斯的引擎和飛機零組件出口美國免課關稅，一家英國航空公司將購買價值100億美元的美國波音客機。兩國為牛肉達成新的互惠協議，英國農民將獲得1.3萬噸牛肉的免關稅配額。

雖然這項協議與川普總統宣布的「全面協議」仍有一段距離，但這是一個開始。總體而言，這對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能是關稅波動開始平息的訊號。

川普 美國經濟 英國 關稅

延伸閱讀

「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

新教宗「良14世」首位美籍教宗 川普：我國莫大榮耀

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

新教宗昔日社媒推文被挖…為共和黨員 但多次批評川普移民政策

相關新聞

獨／數位新台幣來了？中央銀行舉辦三場公聽會 但僅限五類人參加

「數位新台幣」發行有譜了嗎？由中央銀行主辦、金融研訓院執行的「數位新台幣設計規劃研討」三場公聽會悄悄開跑；首場會議已在4...

外界關注貨幣政策獨立性 央行回應了

中央銀行9日發布新聞稿指出，近期外界關注新台幣匯率及央行獨立性議題，並對央行及楊總裁提出相關意見，謝謝各界之指教。

永豐金證券不限用途股票借貸即刻到位 全程線上申請最快2.5小時撥進

財政部展延今（2025）年繳稅截止日至6月30日，給民眾更多喘息時間。不過，每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現...

新台幣飆升想換匯出國？到華南省手續費 再教你「錢包放大術」

近期新臺幣兌日幣匯率強勢升值，對於喜愛出國旅遊的民眾而言是一大喜訊，就以臺灣民眾最愛出遊的國家日本舉例，日幣匯率持續刷新...

端午愛在益起 元富證號召員工捐贈勵馨全新家電

新光金控（2888）旗下元富證券於端午前夕發起「愛在益起 分享幸福」活動，邀請同仁捐贈即將發放的端午禮品，包括多功能氣炸...

邁向合併最後一哩路 永豐金控與京城銀行簽署員工安置計畫

永豐金與京城銀行合併案進入最後一哩路，永豐金控、京城銀行與京城銀工會三方，今日在勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。