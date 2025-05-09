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端午愛在益起 元富證號召員工捐贈勵馨全新家電

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證號召員工捐贈勵馨全新家電(左起)元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻、總經理張清發、勵馨基金會執行長王玥好、處長施宜君。(元富證券/提供)
元富證號召員工捐贈勵馨全新家電(左起)元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻、總經理張清發、勵馨基金會執行長王玥好、處長施宜君。(元富證券/提供)

新光金控（2888）旗下元富證券於端午前夕發起「愛在益起 分享幸福」活動，邀請同仁捐贈即將發放的端午禮品，包括多功能氣炸烤箱及冰沙調理果汁機，用於幫助「勵馨基金會」所服務個案家庭。除了員工的熱情響應，更感謝供應商夥伴無償運送物品，這不僅是一次愛心的傳遞，更是對社會責任的肩負。元富期盼藉此活動拋磚引玉，鼓勵更多企業與個人參與社會公益，讓更多需要幫助的人感受到社會的溫情。

元富證券總經理張清發表示，元富秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，多年來推動社會公益不遺餘力。過去曾發起各式社會關懷活動，包括邀請同仁參與捐贈全新童襪、二手家電及二手書等，每一次的愛心任務皆感受到同仁滿滿的回饋。今年，特地號召同仁與供應商，在聯合職工福利委員會發放端午禮品前，協力為「勵馨基金會」需要幫助的家庭送上溫暖與關懷。

元富認為，每一份小小的心意都能匯聚成改變的力量，同仁每年皆能領取福委會三節禮品，對於禮品的種類及需求也各有不同。於是號召同仁將小愛化成大愛，捐出禮品給更需要的家庭，也期盼透過發起員工捐贈活動，喚起社會大眾對弱勢群體的關注。元富證券將持續透過實際行動，攜手同仁、客戶以及供應商，發揮正向影響力，共創更美好的社會。

勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨每年服務約兩萬名受暴婦女及未成年兒少，感謝元富證券的暖心支持，成為他們生活重建的重要後盾，誠摯邀請更多夥伴一起加入「多陪一里路計畫」，陪伴受暴婦幼在人生黑暗的時刻，看見希望的微光。

元富 家電 新光金控

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