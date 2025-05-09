邁向合併最後一哩路 永豐金控與京城銀行簽署員工安置計畫

永豐金與京城銀行合併案進入最後一哩路，永豐金控、京城銀行與京城銀工會三方，今日在勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長王秋冬與台南市勞工局局長王鑫基見證下，正式簽署員工安置計畫，合併案將進入主管機關審查階段。

永豐金指出，在勞動部與全國金融業工會聯合總會的協助下，永豐金控與京城銀行工會經歷三次協商，在4月8日達成員工安置計畫協商共識，並於同月23日京城銀行工會會員大會上，獲得超過九成五會員表決同意通過員工安置計畫。

永豐金控董事長陳思寬表示，充分感受到勞動部在金融機構整併過程中，對於勞資協商與員工權益保障的重視，永豐金控不僅深表認同，更身體力行。在與京城銀行工會進行協商過程中，除參照金融同業員工安置計畫，更規劃優於業界標準、符合京城銀行員工需求的方案，量身打造專屬京城銀行的員工安置計畫，以誠意與善意把京城銀行同仁當作永豐金控同仁來照顧。

陳思寬指出，在勞動部及全金聯第三方公正單位協助下，透過理性務實的討論，建立良好且暢通的溝通互動模式，順利在短短三周內完成員工安置計畫協商。

永豐金控表示，簽署完成的員工安置計畫將立刻遞件予主管機關申請許可，之後經主管機關核准並於股份轉換基準日後，京城銀行將成為永豐金控持股百分之百子公司，並希望於2026年第4季前完成與子公司永豐銀行的合併作業。