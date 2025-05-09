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金融股大逆襲！玉山金喊衝、國泰金翻紅 變身助攻手

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）強拉台股，大振多頭信心，加上新台幣匯率續貶，金融類股盤中也由黑翻紅，一吐近兩日悶氣，從拖油瓶變身助攻手。

其中，玉山金（2884）近4日獲外資連續買超近3.5萬張，股價也連日上攻，9日除穩漲逾3%、直逼30元關卡外，成交量近午已增至近5萬大張，成為多頭大前鋒，並帶動永豐金（2890）、元大金（2885）、群益期（6024）、上海商銀（5876）等整齊上漲。

此外，近日受台幣飆升所苦的中信金（2891）、國泰金（2882）、第一金（2892）、台新金（2887）、合庫金（5880）等也紛紛翻紅。惟富邦金（2881）近5日遭外資累計賣超近5.5萬張，合計三大法人賣超6.1萬餘張，賣壓相對沉重下，股價仍落於低檔狹幅整理。

以4月獲利表現觀察，玉山金獲利25.10億元、月減17.52%；永豐金獲利18.25億元、月減1.72%；第一金獲利20.39億元、月減9.62%；中信金獲利26.53億元、月減67.53%；兆豐金（2886）獲利21.71億元，月增22.66%；元大金獲利13.02億元、月減48.37%；華南金（2880）獲利16.21億元、月減2.47%；台新金獲利12.7億元、月增12.39%；國票金（2889）4月出現2.03億元虧損、月減360.26%，獲利壓力相對大。

元大金 台新金

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