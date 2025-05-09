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獨／數位新台幣來了？中央銀行舉辦三場公聽會 但僅限五類人參加

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行舉辦三場「數位新台幣設計規劃研討」公聽會，但僅限五類人可參加。 圖／金融研訓院
中央銀行舉辦三場「數位新台幣設計規劃研討」公聽會，但僅限五類人可參加。 圖／金融研訓院

「數位新台幣」發行有譜了嗎？由中央銀行主辦、金融研訓院執行的「數位新台幣設計規劃研討」三場公聽會悄悄開跑；首場會議已在4月29日於金融研訓院登場，接下來還有兩場會議，分別會在5月21日高雄市立美術館、6月10日逢甲大學舉辦，雖然採免費報名，但參加對象僅限五類人，主辦單位還會對報名名單進行身分審查，未符合資格條件者，將不受理報名。

為因應「央行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC），即「數位新台幣」，在未來可能帶來的影響，中央銀行特別規劃於2025年委託台灣金融研訓院舉辦公聽會、論壇及說明會活動，針對數位新台幣目前的設計及規劃，與民眾、企業、相關業者、公會及團體進行深入交流探討。

在活動頁面上，主辦單位提到，因名額有限，採邀請制，限受邀單位推派代表報名入場，僅限五類人可參加，包括：第一，中央與地方相關單位代表等政府單位；第二，金融機構、電子支付、虛擬資產等業者代表等產業界人士；第三，金融相關公會、虛擬通貨商業同業公會代表等利益團體；第四，一般民間團體、弱勢團體代表等，以及相關財金研究機構、大專院校教授專家學者等學術界人士；因審核規定嚴格，部分對此議題有興趣的媒體或民眾「不得其門而入」。

主辦單位表示，目前央行對於數位新台幣的發行，尚未有具體的時程，希望透過這些活動，廣泛蒐集各界回饋意見，作為後續數位新台幣推動政策的重要參考，兼顧多方需求並凝聚社會共識。此外，本次活動亦肩負教育與宣導功能，透過專家分享與多元討論，加深社會大眾對數位新台幣的發行目的、運作方式及應用場景的理解，以利數位新台幣未來的發展規劃。

央行 新台幣

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