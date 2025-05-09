北富銀母親節優惠開跑！刷J卡享最高8%回饋 富邦卡分期滿額送刷卡金

迎接溫馨五月，不少子女為了挑選適合媽媽的禮物傷透腦筋。台北富邦銀行表示，從歷年5月刷卡消費品項中可發現，贈禮類型越來越多元，儘管美容保養、服飾配件等傳統禮物仍相當受歡迎，但也有越來越多子女選擇安排孝親之旅，給母親難忘的回憶，還有不少年輕族群會挑選適合長者的運動用品或課程當禮物，讓媽媽由內到外保持健康活力。

因應大眾消費需求，北富銀推出誠意滿滿的母親節優惠，涵蓋百貨、旅遊、餐飲、電商等多個消費場景，最高享8%回饋。凡於5/1至5/31至PChome、蝦皮購物、雅虎購物等電商平台刷富邦卡，分期滿額最高享2,300元刷卡金；指定百貨分6期以上且消費滿額並登錄，最高享1,200元刷卡金，卡友不僅能藉刷卡分期靈活調度資金，還可獲得額外回饋，省錢又省心 。

而5月底適逢端午連假，正是闔家出遊的好時機，卡友於指定旅行社、免稅店分期消費享有300元刷卡金之限量回饋，如到了國外消費刷富邦信用卡，單筆滿NT$1,000（含）以上即可申辦單筆分期，申辦指定期數，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠。有前往日韓泰旅遊的客戶刷J卡還另享日韓泰指定藥妝店、服飾生活等精選通路最高8%回饋。

除了信用卡回饋外，北富銀也為數位用戶推出百萬獎金爭霸賽活動。5/31前，只要推薦尚未登入過北富銀全新行動銀行「Fubon+」APP的好友完成登入初體驗，推薦人即可依成功人數獲得200元至1,000元不等之推薦獎金，總獎金高達100萬元，先到先得，送完即止。同時，成功推薦1名以上好友的推薦人，以及活動期間首次登入「Fubon+」的用戶，都能參加iPhone 16手機抽獎，想要帶回好禮孝敬母親，不妨把握機會。