路透：台灣壽險NDF避險成本太貴下不了手 以替代亞幣避險操作

路透報導，面對近來的新台幣匯率升勢，台灣壽險業者遭遇無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本太貴、下不了手的窘境，而且新台幣漲勢超前其他亞幣，也轉進其他亞洲替代貨幣進行避險。

有壽險業者將避險需求轉進替代的亞幣避險，認為其他亞幣升幅小於新台幣，較具避險性能。一大型壽險高層說，「沒辦法避（險），（NDF）這麼貴、買不下手，只能轉進替代避險，即便新台幣匯率近日已回穩，後市還很難說，「大家還是會怕…廣場協議等等傳言」。隨著替代避險興起，韓元等亞幣只要漲幅小於新台幣，就算少虧。

也有壽險業者開玩笑說，這波海外1個月NDF避險成本一度飆到15%，但這一定賠錢，「頭腦壞了才會做」，目前只能靜待台幣升值到一定價位後，走勢逐步趨緩。

一名財金部會官員表示，壽險業者因NDF避險成本過高，甚至有業者反應想買也買不到，已轉以替代避險操作。

但長期經營替代避險的壽險業者提醒，單純轉持韓元等其他貨幣的風險很高，需要內部先進行嚴謹評估。一位大型壽險高層則稱，轉持韓元、歐元或英鎊等其他幣別進行替代避險操作，風險很高，內部都進行嚴謹的風險評估及避險有效性評估，而且再怎樣都要持有基本部位。隨著美元的貶值壓力恐壓縮獲利空間，其他地區也陸續傳出壽險資金出現回流跡象。

這位壽險高層也說，現在新台幣保單新錢的資金去化需求很少，主要是來自美元保單續息保費資金的去化需求較多，若是美元保單資金，當然仍會持續投入美元資產，另在當前市場動盪後市未明之際，預留資金再投資也是合理的。