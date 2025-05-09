快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

路透：台灣壽險NDF避險成本太貴下不了手 以替代亞幣避險操作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，台灣壽險業者遭遇新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本太貴、下不了手的窘境。路透
路透報導，台灣壽險業者遭遇新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本太貴、下不了手的窘境。路透

路透報導，面對近來的新台幣匯率升勢，台灣壽險業者遭遇無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本太貴、下不了手的窘境，而且新台幣漲勢超前其他亞幣，也轉進其他亞洲替代貨幣進行避險。

有壽險業者將避險需求轉進替代的亞幣避險，認為其他亞幣升幅小於新台幣，較具避險性能。一大型壽險高層說，「沒辦法避（險），（NDF）這麼貴、買不下手，只能轉進替代避險，即便新台幣匯率近日已回穩，後市還很難說，「大家還是會怕…廣場協議等等傳言」。隨著替代避險興起，韓元等亞幣只要漲幅小於新台幣，就算少虧。

也有壽險業者開玩笑說，這波海外1個月NDF避險成本一度飆到15%，但這一定賠錢，「頭腦壞了才會做」，目前只能靜待台幣升值到一定價位後，走勢逐步趨緩。 

一名財金部會官員表示，壽險業者因NDF避險成本過高，甚至有業者反應想買也買不到，已轉以替代避險操作。  

但長期經營替代避險的壽險業者提醒，單純轉持韓元等其他貨幣的風險很高，需要內部先進行嚴謹評估。一位大型壽險高層則稱，轉持韓元、歐元或英鎊等其他幣別進行替代避險操作，風險很高，內部都進行嚴謹的風險評估及避險有效性評估，而且再怎樣都要持有基本部位。隨著美元的貶值壓力恐壓縮獲利空間，其他地區也陸續傳出壽險資金出現回流跡象。

這位壽險高層也說，現在新台幣保單新錢的資金去化需求很少，主要是來自美元保單續息保費資金的去化需求較多，若是美元保單資金，當然仍會持續投入美元資產，另在當前市場動盪後市未明之際，預留資金再投資也是合理的。

台幣匯率 壽險業 新台幣

延伸閱讀

股債動盪衝擊金控4月獲利 中信金前四月 EPS 1.16元

美國沒施壓升值…單純壽險、禿鷹、進口商導致？他斷言：那就是央行失職

金管會急召六大壽險共商 救急...開組合式藥方

台幣暴力升值 壽險高層：業界恐面臨三大嚴峻挑戰

相關新聞

國銀第1季放款大增1兆元

據金管會統計，2025年3月底國銀總放款餘額43.23兆餘元，較上月大增4,721億元，累計前三月大增1兆246億元，月...

台幣強升 壽險業獲利承壓

中華信評昨（8）日公布「新台幣升值使台灣壽險業者的外匯風險管理備受矚目」報告指出，近期台幣大幅升值對高度倚賴外幣計價投資...

股債動盪衝擊金控4月獲利 中信金前四月 EPS 1.16元

九金控公布4月自結獲利，在川普對等關稅風暴衝擊資本市場下，多數金控4月單月獲利下滑，已公布獲利的金控旗下壽險子公司4月均...

玉山金第1季寫下五個新高

玉山金昨（8）日召開第1季法說會報喜，包括獲利、淨手收、財管淨手收、信用卡淨手收及簽帳金額等均寫新高。另據了解，併購保德...

中租前十大股東洗牌 新加坡大華銀 ETF 進榜

中租控股昨（8）日公布最新十大股東名單，其中，2023年首度入列中租控股十大股東名單的新加坡政府主權基金，今年退出十大股...

六家第三方支付業 可望申請電支執照

據金管會調查，2024年共有六家第三方支付業者代收付款年日均餘額超過10億元，包括LINE Pay（連加網路）、藍新、綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。