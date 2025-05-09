國泰人壽推出女性專屬保險「好康愛」 聚焦癌症與更年期健康

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險（外溢型）」（下稱「好康愛」），聚焦女性好發癌症與更年期健康挑戰，在癌症、特定手術、意外骨折等三大面向提供全方位保障，並攜手「蛹之生心理諮商所」，只要於今年12月31日前投保「好康愛」，即提供前1萬名投保的被保險人享「一對一心理諮商服務」，守護女性從身到心的健康需求。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，女性特定癌症的發生率逐年提高，及早做好準備至關重要！根據國壽2024年《保戶健康年報》 顯示，女性保戶癌症發生率前五名中即涵蓋乳癌、子宮體癌及卵巢癌。除了癌症風險外，女性因先天尿道短，且隨年齡漸增，加上歷經懷孕生產、膀胱肌肉及韌帶退化萎縮等因素，較易出現頻尿、尿失禁等問題；進入更年期後，更常見骨質疏鬆，若不慎跌倒，發生骨折風險也隨之提高。

此外，更年期女性常伴隨情緒低落、失眠、易怒等狀況，若長期壓力未獲妥善紓解，可能加劇情緒困擾，進一步影響生活品質。這些健康變化，都在提醒女性應重視自身保障，為將來的身心健康建立穩固防線，母親節將至，也是把關家中女性健康的好時機。

「好康愛」強化女性保障，初次罹癌時會給付一次性保險金、並針對女性常見特定癌症（重度）提供額外給付，更涵蓋好發於更年期之腹式尿失禁手術等特定手術保險金，而女性更年期常有的骨質疏鬆導致意外發生時更容易骨折的問題，也有骨折保險金保障，包括脊椎骨、大腿骨與手腕骨等高風險部位，有效防護日常生活中的跌倒風險，搭配身故及滿期保險金設計，助保戶靈活運用醫療給付。