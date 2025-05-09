專業分析獲肯定！凱基投顧奪台灣最佳券商等六項大獎

凱基證券宣布，凱基投顧在最新揭曉的Extel（原《機構投資人》雜誌）2025年亞洲研究排行榜中，榮獲台灣最佳本地券商獎（Onshore Broker）與最佳企業訪問獎（Corporate Access）第一名，同時囊括四項最佳產業研究員獎項，專業研究實力傲視同業。

該獎項是由超過2,800名來自800多個專業投資機構的基金經理人，票選出亞太地區11個國家及地區的頂尖券商和分析師，凱基投顧連續多年脫穎而出，顯示專業分析及前瞻性見解獲得業界的高度評價。

針對獲頒台灣最佳本地券商獎，凱基投顧董事長朱晏民表示，凱基以本土券商的身分與區域型外資券商同台競爭，能夠榮獲此殊榮再次顯示凱基證券在研究、銷售、企業訪問和交易方面的綜合能力。

凱基投顧將持續秉持金融專業和豐富經驗，提供國內外股市盤勢評論、產業分析及深入訪談等報告，致力成為投資人資產布局最值得信賴的機構。

在17項產業研究獎項中，凱基投顧的獲獎數量在台灣內外資券商中名列前茅，共獲得四項最佳研究員獎項，總獲獎數為國內券商最高，其中，分析師陳宣甫連三年獲得台灣生技醫療產業最佳分析師殊榮、姜兆剛連兩年獲得台灣電信產業最佳分析師殊榮、施志鴻則第二次囊括台灣銀行業與保險業最佳分析師。

凱基共有20位研究員得票，其中另有三位研究員分別在負責的網路、交通運輸及替代能源等三個產業中，名列最佳分析師前三名，研究團隊以完整專業的前瞻分析，贏得客戶的長期信賴。

除了深受機構投資人肯定外，凱基投顧更以數位化方式提供投資人即時、專業及簡單易懂的法人級別金融資訊，例如在官方YouTube推出備受好評的「凱基股股漲」節目，提供每日大盤解析、熱門個股追蹤與話題產業探討。

該節目觀看人次累計已高達600萬次，多次精準命中台股走勢，包括今年初研判川普關稅政策影響全球，提前示警市場將回檔下修；去年初領先同業提出台股上看2萬點且主軸是AI股及台積電（2330），以及準確洞察去年下半年行情「先蹲後跳」等，引領投資人早一步採取致勝攻略。

此外，針對開車族、捷運族或沒空看財經資訊的投資人，推出以AI技術錄製的「KGI語音精華播報」及「產業大白話」Podcast，可以隨時隨地「用聽的」掌握最新市場資訊和產業動態。

針對不夠時間閱讀完整研究報告的投資人，也提供「投資早報」、「Takeaway重點摘要」，以精簡書面報告提供個股與股市重點訊息，利用碎片化時間即可輕鬆掌握市場資訊。