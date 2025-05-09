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元大銀「天網 AI 模型」 獲遠見 ESG 企業永續獎「社會創新組」績優獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀天網AI模型獲遠見ESG企業永續獎「社會創新組」績優獎殊榮。（元大銀行/提供）
元大銀天網AI模型獲遠見ESG企業永續獎「社會創新組」績優獎殊榮。（元大銀行/提供）

鑑於近年來詐騙嚴重侵害民眾資產並已衍生成危害社會的重大威脅，元大銀行身為金融安全網的重要成員及客戶資產的守護者，積極響應行政院防詐政策，在金管會公布的2024年各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻金額統計中，排名第七。除臨櫃攔阻件數及金額成果顯著外，更是首批投入、整合資源研發智能阻詐模型（天網AI模型）並採行適當管控措施的金融機構。

元大銀行「天網AI模型」已經能做到平均提前20天偵測出約六成的警示帳戶，減降近7成之詐騙洗錢金流。刑事警察局統計國銀警示帳戶成長趨勢及預先控管率，元大銀行之表現均相當幅度優於同業平均，防詐成效顯著且受到刑事警察局肯定，更在先前獲得國際指標性財經媒體《The Asset》財資雜誌「台灣最佳金融安全專案」首獎殊榮，2024年也已獲得國內專業財金媒體《財訊》2024財訊金融獎「智能創新應用獎（優質獎）」，以及第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」大獎、第12屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳風險管理獎」等多項大獎。本次勇奪2025第21屆遠見ESG企業永續獎「社會創新組」績優獎，無疑是對元大銀行運用AI技術防制詐騙的莫大肯定。

元大銀行將ESG理念融入企業文化與營運策略，秉持「待客如己」的一貫初心，用同理心、關懷心、責任心採取積極作為，守護社會大眾資產，善盡企業社會責任，俾達到「客戶在元大安心、資金在元大安全」的永續目標。

元大銀行除了協同警察局共同阻詐及與各銀行之間的照會外，亦強化銀行內部各分行的溝通聯繫機制，一旦發現客戶遭詐騙等異常訊息，即於系統上進行標註，因此不論客戶於元大銀行任一分行進行交易，分行人員均能及時警覺、掌握資訊並加強關懷，以避免客戶二次受害、守護客戶財產。

元大銀行將持續加強行員教育訓練、做好臨櫃關懷提問，並將推動「緊急聯絡人制度」以加強守護弱勢族群之資產、建置久未往來帳戶的適度管控措施，以及提供客戶可依使用需求自行設定控管存款及信用卡之高風險交易功能等措施，並會透過各種管道（如：官網、網路／行動銀行、ATM、各營業據點、社群媒體及LINE推播等方式）宣導常見詐騙手法及話術，以提升民眾識詐及防詐意識。

元大銀行透過AI模型運用及相關金融安全機制建立，除提升客戶信賴及維護信譽，也提升營運及作業效率，達到客戶、員工及公司三贏，並為永續及正向經營打下重要根基。將持續強化內部監控機制，搭配大數據分析與AI技術，在維持高品質的金融服務情形下，堅定執行攔阻詐騙金流的守門員角色，因為元大銀行始終相信每次成功提前控管到一個帳戶、順利攔阻到一筆款項，就能照亮台灣的某塊土地並守護一個家庭。

元大 詐騙

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