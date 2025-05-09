外資本周最愛中信金 關埔分行瞄準竹科人流及金流

中信金（2891）獲外資連續7個交易日買超，也是本周外資買超個股第一名。中信金累計前四月合併稅後純益225.61億元，年減13%，每股稅後純益（EPS）為1.16元。 本周中信銀也宣布位於新竹市關埔重劃區分行開幕。

中信銀看好新竹市關埔重劃區蓬勃發展，便利的地理位置預計將吸引新竹科學園區客群洽辦金融業務，關埔分行於8日開幕，服務升級導入假日理財諮詢服務，特別加開周六上午9時至下午3時30分營業時段，採預約制，中國信託銀行財富管理客戶可聯繫專屬理財專員或透過中信銀行新竹地區分行預約，分行內則設立「親子互動區」，提供創新、便利的金融服務。

中信銀行表示，新竹市關埔重劃區蓬勃發展，區域內結合住宅、商業與交通建設，打造周邊最具規模的現代生活圈，鄰近新竹科學園區無縫接軌，加上台鐵、高鐵等交通建設到位，使關埔重劃區成為科技產業與生活機能兼備的黃金地段，發展潛力深具期待。中信銀行關埔分行以創新的數位金融實力與完整的理財規劃服務，滿足當地居民、科技從業人員及企業的金融需求，共同打造繁榮宜居的金融新核心。

觀察發現，2023年中信銀行新竹地區分行於補班日的平均來客數為平日的1.7倍，顯示當地民眾利用休假期間至金融機構辦理業務的需求量大。關埔重劃區緊鄰新竹科學園區，為許多竹科工程師與高科技產業從業人員的居住首選，客群對資產配置、財富累積、退休規劃等金融服務需求殷切，關埔分行特別開放假日諮詢服務，可給予量身打造的理財規劃與投資建議。再者，區域內教育資源豐富，加上商圈生活機能強，家庭型客群比例高，家長對於子女教育基金、保單規劃、家庭支出管理等金融商品等理財需求提高，中信銀行提供親子信託、教育基金規劃等多元服務，協助家庭穩健理財。

值得一提的是，關埔分行設置「親子互動區」，孩童可安心閱讀與參與活動，讓家長在輕鬆氛圍中進行財務規劃，打造理財與育兒兼顧的創新金融體驗。