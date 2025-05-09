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凱基壽防詐小學堂 回響熱

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽防詐小學堂設計生動有趣的闖關遊戲，董事長王銘陽（左一）擔任關主，學童要知道正確防詐知識，還得手腳並用才能成功過關，在寓教於樂中建立防詐觀念。凱基人壽／提供
凱基人壽防詐小學堂設計生動有趣的闖關遊戲，董事長王銘陽（左一）擔任關主，學童要知道正確防詐知識，還得手腳並用才能成功過關，在寓教於樂中建立防詐觀念。凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽積極響應政府反詐政策，落實全環節防詐工程，董事長王銘陽親自率領八位通訊處主管組成防詐志工團，內外勤聯手主動出擊，前進宜蘭大里國小舉辦防詐小學堂。

凱基人壽志工團展現「We Share We Link」精神，透過有趣的闖關遊戲連結彼此、分享防詐相關知識，陪伴偏鄉學童成為防詐種子，把防詐、識詐及阻詐觀念帶回家中，要做民眾防詐神隊友，共同守護財產安全。

此次防詐小學堂設計了棒球九宮格、套圈圈、快問快答等闖關遊戲，由通訊處主管跟學童組隊闖關，不只腦袋要記下防詐知識，還得手腳並用，才能成功過關，寓教於樂建立學童防詐觀念。參與學童有的說套圈圈時，很專心盯著答案看，就把165防詐專線記起來；也有學童了解到原來165專線是真正的警察在接電話，回去要跟爸爸媽媽分享。

參與此次志工活動的通訊處主管也表示，平時就常跟客戶分享最新的詐騙手法，提醒留意，這次來到大里國小，更覺責任重大，因為孩子會把學到的觀念帶回家，幫助更多家人親友建立防詐意識。

王銘陽表示，防詐是金融機構責無旁貸的社會責任，凱基人壽秉持公平待客理念，持續強化全體同仁防詐力，建構由上而下、全員參與、主動關懷的防詐企業文化。

凱基人壽客服中心同仁，曾成功攔阻多起潛在詐騙案件，守住上百萬資產，獲警政署表揚肯定。

除了主動關懷異常交易行為，在服務第一線阻詐外，凱基人壽也發揮價值鏈影響力，將防詐宣導觸角，擴展至高齡者、身心障礙者、經濟弱勢、原住民、新住民與青年學子等多元族群，迄今已舉辦逾80場防詐講座、推出國台雙語防詐微影片等，助民眾提升防詐警覺，降低潛在損失風險。

凱基人壽將持續關注社會脈動，擴大金融防詐網絡，推動「金警聯防」機制，深化公私協力，建構全方位防詐體系，以實際行動落實保險業守護民眾財務安全的承諾。

主管 成功 詐騙

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