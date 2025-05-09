中信銀主辦華邦250億聯貸

中信金（2891）旗下中國信託商業銀行昨（8）日與記憶體大廠華邦電子共同舉行「華邦電子新台幣250億元永續連結聯合授信案」簽約典禮，由中信銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行。本次聯貸案吸引17家本國及外商銀行共襄盛舉，超額認購倍數逾二倍，順利完成籌資規模，顯示金融業對華邦電子營運績效及永續策略高度認同與支持。

簽約典禮現場由華邦電子董事長焦佑鈞與中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署。陳佳文表示，華邦電子是全球少數同時具備記憶體及邏輯積體電路自有產品與技術的企業，不僅在半導體領域具備堅強實力，亦持續投入環境永續發展，推動低碳技術與綠色產品，展現實踐2050淨零排放目標的堅定承諾。中信銀行與其他參貸行看好華邦電子長遠發展潛力，將透過金融資源的投入，攜手拓展永續與數位轉型雙主軸的商機。

本次授信案最大特色在於「永續連結」設計，將ESG（環境、社會、公司治理）指標納入授信條件，評估指標涵蓋溫室氣體排放量、單位產品用電效率、廠區用水回收率以及公司取得的永續評鑑等，並依照達成成果設計利率調整機制，激勵企業持續優化永續表現，創造雙贏局面。

此一創新機制也呼應華邦電子於2024年獲多項國內外永續獎項肯定，進一步強化企業在綠色金融領域的領導地位。

在業務面，華邦電子持續發揮記憶體事業的技術領先與客製化優勢，產品廣泛應用於穿戴裝置、物聯網等新興領域，是公司營收主力來源。因應人工智慧（AI）快速崛起，該公司邏輯積體電路事業則聚焦提供低門檻、高效率的開發平台，大幅簡化終端AI應用的開發流程，強化市場競爭力。

本次聯貸案由中信銀行領軍，攜手臺灣銀行、第一銀行、合作金庫、台新銀行、兆豐銀行、星展（台灣）銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、華南銀行共同擔任統籌主辦，另有台灣企銀、玉山銀行、遠東銀行、上海商銀、全國農業金庫、永豐銀行及東亞銀行台北分行共17家金融機構參與。

銀行團在籌資階段即獲踴躍認購，最終成功超額認購逾二倍，顯示市場對華邦電子信用評價與產業前景的高度信心。

中信銀行指出，本案不僅為支持國內優質企業擴展營運提供資金助力，更透過與企業共同設定永續目標，深化ESG落實成果，展現金融業善盡企業社會責任的具體作為。

未來也將持續推動更多永續金融合作計畫，與企業攜手為台灣打造更具韌性的經濟環境。