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中租前十大股東洗牌 新加坡大華銀 ETF 進榜

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（8）日公布最新十大股東名單，其中，2023年首度入列中租控股十大股東名單的新加坡政府主權基金，今年退出十大股東之列，新加坡大華銀的指數股票型基金（ETF）擠進前十大，中租控股大股東辜仲立個人投資公司與相關基金，合計持有中租控股則是穩定在11%多以上水準。

新加坡政府主權基金很早就關注中租控股，派員訪視公司，2023年首度進入中租控股十大股東名單，2024年繼續加碼，持股比上升到2.8%，但是今年十大股東名單，新加坡政府主權基金已退出，如相較今年的第十大股東大華銀台灣優選股利高填息30ETF專戶持股1.56%，顯示近一年來新加坡政府主權基金減碼中租控股至少2萬多張以上。

中租控股公布最新十大股東持股變化，有四檔海外共同基金已是持有中租控股穩居十大股東之內的老面孔，另外辜仲立個人相關的投資公司與法人再加上集團的中實投資，長期穩定持有中租控股，大體持股部位維持穩定，而居第一大單一股東的中實投資，則是持續加碼，近一年來加碼約5,000多張，持股比持續上升至3.23%。

中租控股有發行特別股，十大股東持股比率，是合併普通股與特別股計算。

ETF 主權 新加坡

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