玉山金第1季寫下五個新高

玉山金（2884）昨（8）日召開第1季法說會報喜，包括獲利、淨手收、財管淨手收、信用卡淨手收及簽帳金額等均寫新高。另據了解，併購保德信投信已送件金管會，待核可後預計7月交割。至於月初台幣暴力升值，由於玉山沒有幣別錯置情形故影響有限。

玉山金昨日法說會金控總經理陳茂欽主持，首季稅後純益成長40.6%達87.9億元，為歷年單季最高紀錄，獲利排名金控第四。截至4月，自結稅後純益113億元，年成長41.2%，每股稅後純益（EPS）0.71元，均為歷年最高。

玉山銀行存、放款穩健發展，前三月淨利息收入年成長17.9%。受惠於台灣首季AI及半導體相關產業需求帶動出口，總放款年成長10.7%，企業放款及個人放款分別成長12.3%、9.8%，中小企業放款年成長7.5%。資產品質方面，逾放比0.14%，備抵呆帳覆蓋率823%。海外布局方面，玉山銀行首季海外分、子行獲利較同期成長17.8%，海外獲利占銀行整體26.5%。

第1季淨手續費收入70.2億元，年增12.5%，其中財富管理淨手收35.3億元，年增18.2%，均創歷年同期新高，基金及保險手收分別成長21.7%、32.7%，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財管2.0戶數進入市場前三大。前三月信用卡淨手收19.1億元，年成長8.8%，簽帳金額1,364億元，均為歷年同期新高。

法人關注月初台幣升值影響，玉山表示，由於沒有幣別錯置情形，升值對銀行及金控影響有限。