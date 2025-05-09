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股債動盪衝擊金控4月獲利 中信金前四月 EPS 1.16元

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云廖珮君戴玉翔／台北報導
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

九金控公布4月自結獲利，在川普對等關稅風暴衝擊資本市場下，多數金控4月單月獲利下滑，已公布獲利的金控旗下壽險子公司4月均虧損，銀行、證券子公司也多有受到股債動盪影響獲利表現。

中信金（2891）前四月累計稅後純益突破200億元，累計每股稅後純益（EPS）1.16元暫居第一，玉山、兆豐金累計獲利破百億元，國票金則是單月虧損。

至昨（8）日為止，九家公布自結4月獲利，多達七家單月獲利較前月下滑，其中四家旗下有壽險子公司的金控其壽險均虧損，整體來看，銀行型金控單月獲利下滑程度相對較小，而兆豐金、台新金是唯二單月獲利較前月走揚的金控。

中信金4月稅後純益26.5億元，較前月大減六成多，累計前四月合併稅後純益225.6億元，年減約13%，EPS為1.16元。兩家主要子公司中信銀與台灣人壽4月獲利均較前月下滑，台灣人壽4月更因匯損因素單月虧損，是中信金單月獲利驟減關鍵。

中信銀單月稅後純益44.5億元。累計前四月稅後純益178.9億元，年成長21%，創歷年同期新高。台壽4月受美元貶值，匯兌損失較大致單月稅後淨損13.2億元，累計前四月稅後純益42.7億。

元大金4月稅後純益13億元，月減約48%，主因壽險端受台幣升值產生匯損拖累，核心元大證券則是逆勢呈現單月成長，累計元大金前四月稅後純益89.4億元，年減27.2%，EPS為0.69元。

永豐金4月稅後純益為18.2億元，月減1.72%，累計前四月稅後純益90.2億元，續創歷史同期新高，年成長6.2%，EPS 0.71元。

第一金4月稅後純益月減9.6%降到20.3億元，主因子證券4月獲利月減七成，子壽險單月盈轉虧拖累，累計前四月稅後純益92.4億元，年增1.3%，EPS為0.66元。三大子公司中僅一銀獲利有撐，一銀4月淨息收、金融交易利得增加支撐單月稅後純益22億元，月減僅2.8%。

華南金4月稅後純益16.2億元，月減2.4%，前四月稅後純益69.5億元，年減7.1%，EPS 0.5元。子公司華南銀行4月稅後純益16.3億元，月減0.3億元，因是美元貶值致兌換收益減少，前四月稅後純益68.4億元，年增3.2 %，EPS為0.66元。

台新金4月自結稅後純益12.7億元，月增12.3%，主因台新銀行4月投資收益增加貢獻，累計稅後純益60億元，年減10.5%，EPS為0.41元。台新銀4月稅後純益18.5億元，累積稅後純益67.9億元，年增17.2%，續創歷年同期新高。台新人壽4月單月稅後淨損2.2億元，累計前四月盈轉虧、稅後淨損0.4億元。

國票金4月稅後淨損2億元，累計前四月稅後純益縮水至1.9億元，較去年同期減少72.8%，EPS為0.06元。（記者夏淑賢、任珮云、廖珮君、戴玉翔）

中信 台灣人 風暴

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